Alfredo Gelpi: El talento en la plástica es un diamante en bruto

Más conocido por Gelpi, que por Alfredo, este pintor de la plástica —no solo del ámbito holguinero, sino universal—, llegó al mundo de los pinceles influido por otro grande, Enrique Gelpi —su hermano—, y desde entonces ha incursionado en varias corrientes de la plástica, arte que lo atrapó, apasionó y no abandona.

Le hubiera gustado ser discípulo del maestro Willian Adolphe Bouguereau y tiene una gran admiración por el talento y la obra de Cosme Proenza. Ha incursionado desde el erótico hasta llegar en la actualidad con nuevos discursos pictóricos.



El arte perfecto no existe para él porque sería aburrido y lo demuestra en centenares de cuadros pintados por placer y por encargo.



Su obra forma parte de coleccionistas privados en países como Italia, España, Holanda, Francia, Bélgica, Estados Unidos de América, México, Puerto Rico, Canadá y Alemania, por citar algunos.



A pesar de las altas y bajas por la situación económica de Cuba no ha dejado de pintar, y en tiempos de cuarentena por la Covid-19 se refugió, aún más, en los lienzos.



Afredo Gelpi ha recorrido un largo camino como profesional de la plástica y ha evolucionado con una obra madura, me atrevo a decir. Es también un hombre apasionado por el verbo, conversar con él, complace.

¿Cuándo y cómo llegaste al mundo del pincel y la pintura?

"Llegue al mundo del arte de las manos de mi hermano Enrique, quien deseoso de que compartiera con él la misma escuela, se dio a la tarea de descubrir en mí el talento y prepararme para las pruebas de ingreso a la Academia de Artes Plásticas El Alba en la ciudad de Holguín a la edad de 12 años".

¿Cómo influye tu hermano Enrique en tu formación como pintor?

"Su presencia y apoyo desde el inicio fue vital para mí, porque fue él quien me enseñó que existía el maravilloso mundo de las artes plásticas. Enrique descubrió en mí las condiciones necesarias para vivirlo y amarlo, como lo hecho hasta el día de hoy, juntos hemos transitado el largo y azaroso camino del arte. He tenido el privilegio de contar con él en los buenos y malos momentos y estoy seguro que así será por siempre".

¿Cómo es tu rutina profesional a la hora de crear obras?

"Vivir en sintonía con la energía creadora que radica en nuestro interior es una rutina necesaria para todo artista. El detonante surge, en cualquier momento, la idea fluye como arroyo del manantial y solo resta imponerme una rutina de estudio a fondo de la obra para iniciarla".



Te iniciaste en la pintura por el mundo erótico, ¿cómo ha sido ese largo camino desde el comienzo hasta hoy?

"Comencé en el arte erótico desde mi juventud. Le dediqué muchos años y lo disfruté mucho, pero los años pasan y la vida va trayendo consigo muchas vivencias que nos van enriqueciendo en experiencia, y con ello surge la necesidad de expresar nuevos discursos pictóricos sobre la base de aquellas vivencias que más me han marcado, pero con los ojos de la madurez se cambia la forma de ver la vida y pienso que ese cambio nunca pasará desapercibido en mi obra.



Tu hermano Enrique dice que eres obsesivo como creador, ¿Puede ayudarte la obsesión o frustrarte en la búsqueda de la perfección? ¿Qué pasa en tu caso?

"Soy obsesivo en cuanto al nivel de exigencia conmigo mismo a la hora de ejecutar mi obra y creo que en mi caso me ayuda a lograr una superación constante en cada nueva obra que realizo, pero no me frustra la búsqueda de la perfección, porque pienso que esta no existe. Si existiera la perfección pienso que fuera hasta aburrido, lo que no hago nunca es poner límites a la superación, siempre razono que en el próximo cuadro la obra concluya mejor que el anterior".

¿Duele desprenderse de un cuadro?



"Cada obra es una creación y, así como el creador ama a sus criaturas, yo también he amado todas mis creaciones plásticas y me ha dolido desprenderme de casi todos".

¿Has sufrido pintando alguna obra?



"Sí, todas las etapas en la vida de un artista están caracterizadas por altas y bajas. Desafortunadamente en los tiempos de crisis económicas nos vemos en la necesidad de pintar algo que no nos gusta, casi siempre obedecen a encargos. Yo pasé por eso en una ocasión con un cliente extranjero, quien me exigió una serie de requisitos en la obra, diametralmente opuesto a mi acostumbrada forma de pintar, pero dada a la necesidad del momento accedí a pintarlo, aunque sufriera hacerlo".

¿Cómo te has encontrado como artista?



"En una búsqueda incesante de superación en el trabajo constante, en el fracaso, en el triunfo y especialmente cuando solo miré hacia mi interior y con toda la sinceridad del mundo decidí hacer lo que yo quería y como yo quería".



¿Viajando hacia el pasado, en el tiempo, de quién te hubiera gustado ser alumno?



"Si pudiera viajar en el tiempo me hubiera gustado ser discípulo del maestro francés Willian Adolphe Bouguereau".

¿A quién más admiras dentro de la plástica cubana?



"Cuba tiene grandes artistas y, no por ser de mi terruño holguinero, el maestro Cosme Proenza se lleva toda mi admiración".

Volviéndote un crítico del mundo de la plástica a tu juicio, ¿qué características debe tener un pintor para ser un buen profesional?



"Sobre todo un artista para ser un buen profesional debe ser sincero consigo mismo, y su búsqueda debe ser individual, por eso la constancia, paciencia, disciplina y perseverancia deben ser cualidades que acompañen al artista en su recorrido por el camino del arte, hay muchos aspectos que conforman el talento de un artista de la plástica".

"No creo que un artista se forme de la noche a la mañana ni tampoco que surja por un golpe de suerte o arte de magia, el talento es un diamante en bruto que se pule con el trabajo constante, el sacrificio, el estudio, la dedicación. En fin, un artista es profesional cuando ha recorrido un largo camino de experiencia en el quehacer artístico, y cuando madura y evoluciona en su obra".



¿Qué vivencia ha sido dolorosa o alegre a la hora de plasmarla en un cuadro?



"Siempre he tratado de plasmar en cada uno de mis cuadros mi búsqueda espiritual y algunos de ellos se han convertido en una vivencia como tal, pues en ocasiones siento que algún tipo de energía extracorpórea me vincula irresistiblemente a lo que estoy pintando y entre pinceladas y colores me transporto, por segundos, a vivencias esplendidas de felicidad que están fuera de la realidad del momento y termino por pintar cosas que no estaban incluso ni en mi mente. Aparte de eso pintar a mi hija Amanda, en cualquier escenario de mi obra, ha sido siempre el producto de las vivencias de mi amor por ella".

Después de entrar en la santería y dejar por un tiempo el mundo de la plástica ¿por qué regresaste ahora al pincel y la paleta de colores?



"La regla de osha o santería ha sido una etapa maravillosa e intensa en mi andar espiritualista. Fui iniciado como sacerdote de Obatala, he dedicado años al estudio y la práctica de esta religión, asumiendo mi responsabilidad como sacerdote yoruba me entregué con pasión, en cuerpo y alma, para conocer los misterios de esta ancestral práctica religiosa y cada vivencia en ella nutrió el artista que vive en mi para comenzar una nueva propuesta pictórica. Me fascina la sabiduría y el colorido de la religión yoruba y no basta una vida para expresar todo lo contenido en ella".

¿Cómo llega la mística a tu obra pictórica?



"Desde el comienzo, de una forma u otra, siempre ha estado presente en mi obra. Desciendo de una cuna espiritualista y es un complemento de mi consciencia como ser humano y se manifiesta en mi obra como parte indisoluble de mi discurso pictórico, a lo largo de mi vida. Aparte de practicante he sido un investigador del espiritualismo en diversas áreas del pensamiento religioso y he tratado de mostrarlo en la mayoría de mis cuadros, a veces, casi imperceptible y en otros más enfáticos en dependencia de la obra".

Háblame de tus exposiciones y de los clientes cubanos y extranjeros que han accedido a tus obras…



"He realizado muestras con mi hermano Enrique en muchas exposiciones conjuntas, así como también personales. A lo largo de los años han sido diversas las oportunidades de exponer mi obra de forma colectiva, compartiendo el espacio con los artistas más representativos de nuestra provincia. He vendido obras a amantes de la plástica de mi provincia y de La Habana, en un por ciento más pequeño, pues la mayoría de mis cuadros se encuentran en el extranjero adquiridos por coleccionistas italianos, españoles y de otros países como Holanda, Francia, Bélgica, Estados Unidos de América, México, Puerto Rico, Canadá y Alemania".

Si tuvieras que salvar al mundo a través del lienzo, ¿Cómo pintarías ese cuadro?



"No quisiera ni pensar que un día al mundo le fuera a suceder algo terrible, pero si estuviera en mis manos su salvación, a través de una obra mía, yo pintaría un camino que conduzca como único destino a Dios".