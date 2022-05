Propone Gabriel Dávalos una mirada a Cuba, la danza y la ciudad en Romerías de Mayo (+Fotos)

Justo en el corazón de la ciudad, en el parque Calixto García, se muestra una serie de gigantografías que atrapan a los transeúntes por su excepcional belleza. Se trata de la exposición "Matria" del reconocido periodista y fotógrafo cubano Gabriel Dávalos.

Con bailarines de la compañía de danza contemporánea Codanza y la arquitectura de la ciudad de Holguín como protagonistas de las instantáneas, la expo quedó oficialmente inaugurada este martes como parte de las Romerías de Mayo.



La magia que envuelve a la danza y los encantos de esta urbe, ubicada a más de 700 kilómetros de la capital cubana, fue congelada por la mirada experimentada de Dávalos, quien colocó de manera muy acertada una frase martiana en cada fotografía.



El artista agradeció la posibilidad de continuar su proyecto fuera de La Habana, la constancia de la filial holguinera del Fondo Cubano de Bienes Culturales, FCBC, para hacer posible que el trabajo estuviera listo en tan corto tiempo, así como el esfuerzo de los bailarines, quienes trabajaron largas y agotadoras jornadas.



Aseguró además que Holguín es de las ciudades de Cuba con fuerte tradición danzaria, la cual se debe en buena medida al excelente trabajo que por 30 años ha desarrollado la maestra Maricel Godoy.



Por su parte, la directora de la reconocida compañía explicó que el trabajo fue "maravilloso, intenso y agotador", repitiendo las fotos cuantas veces fuera necesario; unas veces porque había un problema técnico con los bailarines, otras porque él [Dávalos] no estaba conforme con la foto".



"A mí lo que me llama la atención en Gabriel es que él mismo escoge el producto final, que a su lado no hay un especialista en danza y que en todas esas fotos no hay un solo defecto técnico, o sea la agudeza que tiene para saber qué es lo perfecto".



Esta exposición que hoy se muestra en la Ciudad de los Parques, es la continuidad de un trabajo que recoge en su libro Matria, el cual fue presentado en la galería Bayado del FCBC, un volumen del sello Collage Ediciones, prologado por el arquitecto y crítico de arte Nelson Herrera, que recoge alrededor de 60 fotografías las cuales resumen el trabajo realizado desde el 2010 por el artista del lente.



"Matria alude a la patria hembra, mujer, madre, es el pedacito de tierra íntima más de uno, más personal y que entre todas esas matrias, toda esa experiencia tan íntima, se hace la patria mayor, como la madre a la que siempre uno regresa en cualquier momento, no importa donde esté y no importa cómo sea, siempre regresa uno a ella, cuando necesita reencontrarse o reinventarse", explicó el autor.



Con una poética que alude a la sensualidad en estrecha relación con el espíritu de la danza y la ciudad, la obra de Gabriel Dávalos llega a estas Romerías para cautivar y enamorar con un soplo de vida y esperanza.