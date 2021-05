Béisbol y… punto final. La pelota es un juego pero dirigirla es un arte

Un buen apotegma pudiera ser este: "Dirigir no es cuestión de juego y menos cuando hay fuego". Este otro viene como anillo al dedo: "En lo que está inventado no pierdas mucho tiempo". ¿Uno más? Sí, claro: "Nunca llueve a gusto de todos". ¿Y otro?: También: "Con dulzura y amor se enseña mejor". No debo pasar por alto estos dos: "Hay tiempos de hablar y tiempos de callar" y "Decir refranes es decir verdades". Por eso me gustan tanto.

Y es muy cierto. Cuántas verdades hay en esas frases que he traído a este escenario y no por casualidad. La idea es asociarlas a las funciones de los mentores de equipos de béisbol. ¿Por qué? Porque la pelota es un juego pero dirigirla es un arte. Tratemos de desmenuzar las palabras clave de esos refranes surgidos de la sabiduría popular, de esa que muy pocas veces se equivoca porque es un reflejo real de la vivencia acumulada en el bregar del día a día de la gente.

Vayamos por partes. De las palabras clave podemos sacar significados brevísimos pero aleccionadores. Dirigir: "Señalar cómo hay que hacer bien una cosa". Fuego: Combustión de una materia que produce luz y calor. Inventado: "Algo nuevo que se crea o se produce". Gusto: "Sentido con el que se percibe el sabor de las cosas". Dulzura: "Sabor semejante al del azúcar". Amor: "Sentimiento de afecto y pasión". Hablar: "Emitir sonidos que forman palabras". Callar: "Permanecer en silencio". Verdad: "Lo que no se puede negar de modo racional".

Con buen tino y sentido común aplíquense todos esos adagios y palabras clave al quehacer cotidiano de un mánager de pelota. Cada quien que lo relacione e interprete a su manera en este instante en que está por definir el Director de Los Cachorros holguineros, asunto que se ha robado un espacio relevante en los medios de comunicación tradicionales y especialmente en las redes sociales.

Incluso yo he abordado el tema en varias oportunidades y lo último que dije fue: ¡Se busca un Director bueno! Recuerdo que hice la propuesta de un dúo de gran valía: Héctor (Tico) Hernández y Noelvis González. De eso no hablo más porque lo dicho, dicho está. Sí quiero concentrarme en por qué tiene que ser un mentor bueno.



Me cuestioné qué debe hacer quien ocupe esa plaza tan incómoda. Créame que es incómoda porque los aficionados queremos tener ahí a una monedita de oro que le caiga bien a todos y esa condición, desafortunadamente, en la vida no existe.

Por mis lógicas limitaciones (nadie se lo sabe todo) me remití a varias fuentes de información y encontré cosas de interés que quiero compartir con ustedes, especialmente esta publicación del sitio https://efdeportes.com/.

Los planteamientos de este estudio considero que son trascendentes. Aún cuando pudieran enriquecerse y hayan otros expertos con ideas que amplíen el diapasón, les pido a ustedes que pongan atención en estos asuntos.



¿Qué atributos, entre otros, debe reunir un Director Técnico? Dice la publicación mencionada: "Conocimientos profundos de todos los componentes del béisbol, experiencia en la dirección de grupo, dotes de mando para llevar un grupo, dedicación, interés y actitud positiva hacia su equipo, ejemplaridad, inteligencia, decisión y justeza, autoridad, iniciativa, responsabilidad, autocontrol, humildad, honradez, respeto en el trato con los jugadores, poseer conocimientos de la psicología del deporte, de pedagogía y conocer a los atletas en aspectos esenciales, tales como: física, técnica, táctica, y psicológicamente" (fin de la cita).

Me parece muy atinada la reflexión. ¿Habrá quien tenga todas esas cualidades? Yo creo que sí y no es una ilusión, no es un espejismo, no es un exceso de exigencia. Es, a mi juicio, lo mínimo que hay que tener para dirigir un equipo de béisbol. Creo, reitero, que hay quienes poseen esos atributos y muchos más, pero en esto se presenta no pocas veces una dicotomía: una cosa es tener esas virtudes y otra saber aplicarlas en la vida cotidiana. Una de las posibles sinrazones para no llevar a la práctica lo que dicen los manuales y aprendió de memoria es ser egocéntrico.

¡Qué triste es ser egocéntrico! Digo que es doloroso porque es una de las conductas más reprochables. Es un lamentable error creerse el centro de todos los intereses, el centro de atención, el centro de todo o el centro del mundo. Particularmente esto lo vemos en quien o quienes no saben llevar la fama sobre sus hombros, sin darse cuenta que la popularidad es tan efímera como la vida misma. Es como las pompas de jabón que desaparecen con la misma rapidez con que se forman.

La humildad y la sencillez son un divino tesoro. Un reflejo inequívoco de la modestia y la afabilidad es saber relacionarse con sus semejantes. El carácter se domina y la forma también, pero hay que apelar y aceptar elementales normas de decencia ciudadana. El amigo Rodobaldo Martínez Pérez me acaba de comentar: para dirigir un equipo de béisbol hacen falta tres cosas vitales: amor, conciencia propia y disciplina. Considero valiosa su opinión y por eso la incorporo a este noble conjunto de ideas.

Regreso a https://efdeportes.com/ donde se afirma también que: "La posesión de todos estos atributos le facilitaría (al Director) enfrentar un grupo de condicionantes que lo llevarán a ser un entrenador de éxito en su puesto y en la mente de sus jugadores, entre las que sobresalen:

 Ganar el respeto y el apoyo de cada uno de los miembros del equipo.

 Utilizar metodologías de entrenamiento sólidas.

 Ser consistente con el equipo y en el proceso de toma de decisiones.

 Ser un líder, el que adopta las decisiones en el equipo.

 Conocer y respetar tanto las fortalezas como las debilidades de sus jugadores. Esto incluye las cualidades físicas y mentales.

 Conocer las posibilidades ventajas o desventajas de los equipos contrarios, antes o durante el juego y tomar las decisiones estratégicas necesarias a desarrollar.

 Demostrar emociones positivas y estables y un juicio justo.

Abunda https://efdeportes.com/ en algo esencial: ‘’Entre las obligaciones y funciones que tiene el director de equipo se encuentran las siguientes:

 Estudiar y evaluar las fuerzas y debilidades del equipo contrario, específicamente al lanzador.

 Desarrollar el plan de juego de acuerdo a los conocimientos que se tiene del contrario.

 Designar para jugar y establecer un orden al bate que se ajuste al plan trazado para el juego.

 Tratar de conocer las señales y la táctica del contrario durante el juego.

 Tomar todas las decisiones estratégicas e indicar las tácticas ofensivas y defensivas durante el juego.

 Estudiar al lanzador contrario durante el juego para posibles debilidades y tendencias.

 Velar en el comportamiento de su propio lanzador, lo que le puede indicar que se está debilitando.

 Decidir el cambio de lanzador en el momento justo.

 Hacer uso efectivo y estratégico de los corredores y bateadores emergentes.

 Controlar el estado del juego, así como la cantidad y tipos de lanzamientos de su serpentinero.

 Controlar la alineación del contrario y la fortaleza del banco y estar alerta para que cualquier cambio o sustitución se haga en forma correcta.

 Diseñar y utilizar un sistema de señales desconocidas para el contrario pero de fácil comprensión para sus jugadores.

 Mantener un sistema de comunicación claro y preciso con sus auxiliares de base.

De esta esclarecedora publicación de https://efdeportes.com/ escogí el fragmento dedicado al Director Técnico, pero vale la pena que ustedes, mis amigos, visiten este sitio y lean todo el artículo porque aborda también asuntos interesantes relacionados con las funciones de los restantes miembros del cuerpo de dirección. Los dejo con la invitación y mis congratulaciones para el autor o autores de lo que titularon: "El Director y sus asistentes de base".

Dos cuestiones más que considero no se pueden pasar por alto por un Director que se respete: 1) aplicarle ciencia a la pelota es un inviolable imperativo de estos tiempos, y 2) tener claro que su verdad no es la única y absoluta. Saber escuchar es saber andar. El diálogo e intercambio permanente con los miembros del cuerpo de Dirección y los peloteros más que un deber es una provechosa obligación. No es ocioso recordar entonces aquello que dice: Dirección colectiva y decisión personal.

¿Será demasiado pedir para Los Cachorros un Director que tenga esos y otros buenos atributos? No, sencillamente no. Esas personas existen. Están ahí. No hay que buscarlas en el espacio extraterrestre. Ah, muy importante. Para el que finalmente sea el Director de Los Cachorros un recordatorio de conductas esenciales: "… actitud positiva hacia su equipo, ejemplaridad, inteligencia, decisión y justeza, autoridad, iniciativa, responsabilidad, autocontrol, humildad y respeto en el trato con los jugadores". Lo demás está asegurado.

Termino con lo que empecé: La pelota es un juego pero dirigirla es un arte.

Visto el caso y comprobado el hecho: punto final.