Holguín: Vicepresidente cubano analizó potencial de uso del Trasvase Este-Oeste

Salvador Valdés Mesa, vicepresidente cubano, intercambió este sábado en la provincia de Holguín con directivos del sector hidráulico y de la agricultura sobre el valor de uso de las obras del Trasvase Este Oeste asociadas a programas de desarrollo de la agricultura en el oriental territorio.

El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba apuntó a soluciones que contribuyan a potenciar buenas prácticas en el campo a partir de una distribución racionalizada del preciado líquido, en dependencia de la optimización del cultivo o producción.

En este sentido resaltó la necesidad de lograr mejores rendimientos en los campos a partir de un despliegue certero de la técnica y la fuerza laboral, aprovechando la especialización de productores y trabajadores vinculados al sector.

Además analizó el potencial de este proceso inversionista y su repercusión en los cultivos, el cual es aun ineficiente para los niveles de siembra en el territorio, por lo que se requiere igualar las formas productivas y fortalecer los sistemas de abastecimiento de agua en función del campo.

También asistieron al encuentro Inés María Chapman Waugh y Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimeros ministros cubanos; Idael Pérez Brito, ministro de la Agricultura; y Julio Cesar Estupiñán Rodríguez, Gobernador de Holguín.

Con información de ACN

