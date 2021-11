Cuba mantiene medidas para la atención a sus ciudadanos en el exterior durante la pandemia

Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior (DACCRE) del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que se mantienen, hasta nuevo aviso, las medidas adoptadas desde marzo de 2020 para la atención a los ciudadanos cubanos en el exterior durante la pandemia.

“Como ha sido anunciado, #Cuba se alista para incrementar los vuelos el próximo 15 de noviembre. En esta nueva etapa, se mantienen hasta nuevo aviso, las medidas adoptadas desde marzo de 2020 para la atención a los ciudadanos cubanos en el exterior durante la pandemia”, señaló en su perfil en la red social Twitter.

Aclaró que continúa vigente la prórroga automática y sin costo de estancia ininterrumpida en el exterior, más allá de los 24 meses establecidos, manteniendo la condición de residentes en el territorio nacional.

Asimismo, los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional que se han visto imposibilitados de retornar al país a causa de la pandemia, pueden regresar, de manera excepcional, con su pasaporte vencido y sin prorrogar, añadió.

Destacó que en el caso de los connacionales que residen en el extranjero, cuya vida la desarrollan de manera habitual en terceros países, para viajar a la Isla requieren hacerlo con su pasaporte en regla.

Soberón concluyó explicado que se continuarán facilitando la realización de trámites consulares a distancia en los consulados y oficinas consulares cubanas.

Con información de ACN

