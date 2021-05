Gavetas de la memoria: Rondón Jorge: ¡Que bárbaro!

Cuando las “gavetas” de la memoria se abren, los recuerdos brotan como los manantiales que bajan de las más elevadas montañas. Si el famoso cantor dijo que veinte años no son nada, qué podemos decir cuando han pasado unos cuantos más. ¡Vaya usted a saber! Ha llovido tanto de entonces a esta parte que no hay pluviómetro que haya podido medir los milímetros caídos, ni tampoco el caudal de los ríos han cuantificado los metros cúbicos de agua deslizados hacia el litoral durante tanto tiempo.

Se sabe que al amanecer de un día y año equis su primer grito de vida estremeció a Pozo Salado. Eran las 3:40 de la madrugada. En aquel tiempo de sensibles atrasos se conocía el género al nacer la criatura. Nunca antes ni por acertijo de entretenimiento, mas llegó el momento de la verdad. La comadrona, Doña Belica, entreabrió la puerta y dijo a viva voz: “Es varón”. Lo demás se supo minutos más tarde. Luego del alumbramiento lució su primer roponcito de color azul.

La familia más allegada, henchida de gozos, rodeó la cama para conocer al crio. Es moreno, de piernas y brazos largos, medio flaco, la cabeza un poquito pronunciada, ojos negros o más bien pardos, abundante pelo… La madre, María Luisa, sonrió y el padre, Esmerado, besó a la progenitora y al bebé. Reina la alegría. La felicidad es plena. El parto duró casi toda la noche y se adelantó a la salida del sol del nuevo día. Nadie en la casa durmió. Todos atentos al alumbramiento.

Cuentan que a esa hora de la madrugada brindaron con aliñao para darle la bienvenida al “séptimo bate del equipo”. Era de la tanda de abajo. En total fueron ocho los descendientes del prolijo matrimonio. El fogón de leña estaba al rojo vivo, la llamarada llegaba casi al techo y algo se inventó. Fue un día bonito. Aseguran que con la alborada la noticia corrió de boca en boca y la barriada se alborotó. Como el tiempo es rectilíneo y apunta hacia una sola dirección, pasaron los años. Caminó y corrió con sus propios pies por veredas vecinales y trillos polvorientos.

El nombre del barrio tiene su origen. Imagínense que en toda la sitiería el agua de los pozos era salobre. Allí, en Pozo Salado, hizo sus primeras travesuras infantiles. Fue niño, pero sin infancia. Los juguetes aparecían como por arte de magia del ingenio humano, aún cuando las tiendas permanecían abarrotadas de preciosos objetos para el entretenimiento.

La realidad económica familiar no era cuestión de juego. Esos encantos no estaban al alcance del bolsillo de los nobles y amorosos padres que en el gran reparto le tocaron. Montó en caballitos de palo hecho en casa, jugó con pelotas de trapo, voló cometas con armazón de palillos de pencas de coco y papel de cartuchos. Muchas veces cuando llovía hizo muñequitos de fango. ¡Qué época aquella! Imposible olvidarla.

Desafortunados sean los desmemoriados. Tal vez su ocurrencia mayor viene desde allá: ¡Qué bárbaro, señores! ¿Dónde estoy metido yo?

El tiempo pasó y Pozo Salado quedó atrás, mas el cordón umbilical permanecerá enterrado allí para toda la vida y cien años más. En busca de un soñado bienestar, la familia completa arregló los “bultos” y emigró. Con ocho o nueve años de edad “desembarcó” en un barrio urbano cuyo nombre se vincula con las primeras ilusiones del niño: La Victoria. Ciertamente la idea de mejorar la tenía metida entre ceja y ceja. Era y es un noble empeño inherente a todo ser humano. Dicen que el que persevera triunfa.

Cursó los primeros estudios. Sabía que la escuela era su principal carta para lograr la prosperidad. El barrio La Victoria, con su Feria Agropecuaria y pista de rodeo de renombre nacional le aportó nuevas vivencias, incluso recreación, pero ninguna de sus aspiraciones tenía nada que ver con toros bravos y otros animales de atractiva exhibición. En realidad su visión del mundo era otra, en línea con su pensamiento de un constante desafío por mejorar el modo de vida. Se pegó a la esperanza como la hiedra a la pared.

Un día de agosto de 1968 fue lindo para él. Veía una lucecita en la salida del laberinto. Con mínimas pertenencias personales metidas en un modesto bolso, una especie de simulacro de maletín, irrumpió cargado de sueños en una de las ciudades más prósperas del Oriente cubano. Para la juventud era la época de las oportunidades y de la moda que resultaba medio “rara” para algunos tradicionalistas. El pelo largo, el popularmente llamado “espendrún”, el pantalón corte tubo, en fin… modas y modos que en el fondo estaban rodeados de esencias, de buenos y nobles deseos de avanzar.

El susodicho llegó como parte de un grupo de muchachones que deseaban estudiar para abrirse camino en la vida. Tenían matrícula asegurada en la escuela interna más famosa en el Holguín de la época. Pasados unos días, casi todos pusieron pie en polvorosa y regresaron a su origen. Dijeron que extrañaban mucho a la familia, un sentimiento lógico, razonable al que a veces hay que retar de buena manera.

A mi interlocutor también le sucedía lo mismo, echaba de menos a los suyos pero desafió el reto y se quedó. Venció. Hizo nuevas amistades. En realidad desde niño y hasta hoy tiene una manera muy peculiar para relacionarse con los demás. Es sencillamente parte de su personalidad, pero tanto como eso es que tiene la gracia de ser un conversador incansable. Su discurso es motivador.

Llegó a identificarse tanto con el lugar que lo considera como una segunda casa. En la llamada Alturas de Parera, en la escuela Juan José Fornet Piña, no solo estudió, sino que creció, rió, cantó, bailó y hasta tuvo su ‘’cosita’’ más allá del juego y la jarana. Cuando la nostalgia lo envolvía por estar fuera del calor de mamá, papá y hermanos, desde el cerro donde está enclavada la moderna edificación miraba la urbe y se sentía dueño del mundo e incluso cosmopolita. La suerte no solamente estaba echada, sino que le acompañaba.

Aquí hincó su vida para siempre. Desde la humildad de una familia de origen campesino, emergió con fuerza huracanada. Los saberes le llegaban por distintos caminos. Pudo ser ingeniero, arquitecto, médico, abogado, meteorólogo, veterinario, músico e incluso piloto de aviación pero en esta última opción no rebasó la prueba porque es asmático. De todas las profesiones mencionadas nada de nada. Al personaje lo deslumbra el deporte. De cierta manera el fenotipo le ayudaba. Su estatura le llamaba la atención a los profesores de educación física a pesar de que era un poco flaco, pero a decir verdad eso podía tener solución.

Pensó en más de una disciplina. El boxeo tenía el inconveniente de que si no das, te dan y eso de recibir golpes no le era agradable. Su vocación no daba para tanto. El ajedrez exige de mucha dedicación y un modo de vida bastante metódico. Las disciplinas acuáticas no eran de su preferencia y para colmo no sabía nadar en esos momentos. El atletismo era un poco más aceptado pero… sí, la pelota era (y es) su gran pasión, mas no pudo sacarle lascas. Se graduó en el Instituto Politécnico Educacional (IPE) y terminó siendo profesor de Educación Física en una escuela. ¿Qué les parece?

No obstante, el destino no era ese. Quería más y no por “ambicioso”, sino porque se lo exigía su orientación vocacional. Dentro del mundo del deporte logró algo que lo marcó para toda la vida. En los centros de estudio o de trabajo no alardeaba de ser un buen principiante como comunicador, pero medio se destacaba en esos menesteres y fue captado como corresponsal deportivo voluntario. En aquellos años ese movimiento tenía mucho vigor.

Cuando vió impreso su nombre en periódicos de la época, escuchó su voz por la radio y la gente empezó a decirle: te escuché, te quedó bien eso… óigame: remedio santo. En un santiamén se armó la locura. Se olvidó de todo y hasta el sol de hoy que, por decirlo de alguna manera, entró en el último tramo del camino. ¡Vivir para ver, aprender y hacer! Miles de seguidores le damos votos de gratitud por su perseverancia.

En algún momento de su andar por el espacio destinado a los mortales, le incrustaron el sobrenombre de El Mago. Me consta que él disfruta que lo llamen así, claro, este apodo es para los amigos y otras personas muy allegadas. Yo nunca lo he nombrado así porque desde que nos conocimos en los pasillos de la emisora hace 44 años (1977) preferí identificarlo como Blanco.

Nada que ver esto con sus verdaderos apellidos. Intuí que este nuevo apelativo le caía bien, no se por qué, pues al principio cuando yo se lo decía medio que sonreía. Tenía su salsita. Me salió espontáneamente. Descubrí que le venía como anillo al dedo y lo identificaré así hasta el fin de nuestros días. ¿Verdad, Blanco? Así será. No hay vuelta de hoja porque seguiremos empujando el carro de la vida.

Su nombre de cuna, Ernesto Gregorio Rondón Jorge, empezó a sonar por todas partes. Cinco décadas después es dueño, amo y señor del éter. La radio, más que holguinera, la cubana toda, tiene su huella porque se pasea, desde hace bastante tiempo, entre los más queridos y afamados narradores-comentaristas deportivos de la Isla antillana, condición forjada con talento, estudio y tesón.

Más que tu nombre quiero evocar con buena vibra tu fecunda vida y obra profesional en las distintas posiciones: local, nacional e internacional. Tu hoja de servicios es abultada. Imposible abordarla en toda su dimensión y riqueza. Me remitiré a una síntesis prácticamente descarnada. En tierras holguineras, tu segunda cuna, compartiste espacio con dos grandes amigos e inmejorables personas: Ramón Duchaldes Terán y Eliades Gómez Portelles.

Luego vinieron otros porque el tiempo pasa inexorablemente. Con Noire Aguilera Montaña haces una de las mejores parejas de narradores de pelota de Cuba. Los más novicios son Roberto Carlos Rodríguez, Raúl Rodríguez Peña y Flavio Gutiérrez Delgado. También ocasionalmente compartes trasmisiones con Iraldo Leyva, Reynaldo (Papo) Duarte, Olmer Sarmiento, Víctor Roberto Campaña y Enrique Ajo Parra. La familia se multiplica. Por todos un brindis y que batan las palmas de oro.

No hay dudas que creciste como la espuma y saltaste como la liebre. Aprendiste y en algunos momentos estuviste al lado de los grande-grande: Bobby Salamanca, Eddy Martín, Héctor Rodríguez, Roberto Pacheco, Pity Rivera, Luis Izquierdo, Julio César Bayard, Diego Méndez Calero, Normando Hernández y otros a los que les ‘’robaste’’ saberes, su cariño, respeto y admiración. Todos los narradores-comentaristas deportivos de las provincias cubanas te aprecian, disfrutan de tu labor profesional y amistad sincera.

No solo ellos la disfrutan. La disfrutamos los que te oímos y especialmente los aficionados al béisbol. Con todas las de la ley y rasgos característicos propios creaste un estilo, una forma de decir distinguida por un gracejo refinado, criollo, único, refrescante, gracioso, en ocasiones empleas el doble sentido como recurso que recrea el oído, instruye y enseña. A veces es picante como el ají guaguao. Eres amante de los apodos novedosos, incluso humorísticos. Con todo ese ‘’ajiaco’’ atrapas a los oyentes, te ganas la simpatía y logras una comunicación coloquial, familiar.

Por esos y muchos otros atributos trascendiste fronteras. En los Juegos Olímpicos de Moscú ’80 se alzó tu voz. Luego vinieron otros eventos en Nicaragua, Alemania y Canadá. En esas tribunas excepcionales compartiste el micrófono con colegas prestigiosos de Radio Rebelde, cadena nacional. Aún cuando se sabe que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz es bueno recordar estas y otras cosas para no perder la memoria histórica.

Entonces valga revivir momentos extraordinarios como los premios y grandes premios obtenidos en Festivales de la Radio Cubana, en el concurso de periodismo Manuel González Barros y tu presencia como miembro del Tribunal Nacional de Evaluación de narradores-comentaristas deportivos. Atesoras la Medalla por la Cultura Cubana, el Aldabón de la Periquera y el Micrófono de la Dignidad.

Conozco que el más reciente de los reconocimientos recibidos alteró tu frecuencia cardíaca y también la de no pocos familiares, colegas y amigos. Ahora tu nombre aparece para regocijo del gran público en el honorable y reducido grupo de Artista de Mérito del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT). Al hablar de cualidades y merecimientos que engrandecen la vida, me permito parafrasear al célebre filósofo, polímita y científico griego Aristóteles, quien consideró que solamente haciendo el bien se es realmente feliz.

El 25 de mayo festejas (festejamos) el día que naciste en Pozo Salado, Jobabo, Las Tunas. Yo no voy a revelar cuántos años cumples y sí invito a los lectores de estas líneas a sacar una cuenta. Piensen un número y no se lo digan a nadie. Le suman 40, le aumentan 25, le agregan 5, le restan el número que pensaron y ahí está la respuesta: ¡70! No lo dije yo, lo dijeron ustedes.

Que viva la longevidad porque, como dijo Gabriel García Márquez: ‘’… los seres humanos comienzan a envejecer cuando dejan de enamorarse’’. Ernesto Gregorio Rondón Jorge, sencillamente Rondón, El Mago o Blanco es un eterno enamorado de la vida, de la gente y las cosas. Enhorabuena gracias por existir.

Dichosos los que podemos felicitarte y desearte lo mejor del mundo en el día de tu cumpleaños. ¿Qué es lo mejor? Mucha salud porque la salud es la raíz primaria de la felicidad. Tu familia, tus amigos y conocidos queremos que sigas tocando la puerta donde vive la alegría. ¡Palmas de oro y larga vida para ti! amigo, hermano, compañero de tantas y tantas aventuras provechosas que enriquecen el día a día.

En el 70 cumpleaños y al recordar a grandes trazos pasajes de tu acelerado andar por el mundo de todos, deseo recrear en tu nombre el poema Vida, de la Madre Teresa de Calcuta, porque en él veo reflejadas muchas de tus razones existenciales. Dijo en su momento la celebridad. Leamos de buena gana:

‘’La vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es beatitud, saboréala. La vida es un sueño, hazlo realidad. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un deber, cúmplelo. La vida es un juego, juégalo. La vida es preciosa, cuídala. La vida es riqueza, consérvala. La vida es amor, gózala. La vida es un misterio, devélalo. La vida es promesa, cúmplela. La vida es tristeza, supérala. La vida es himno, cántalo. La vida es un combate, acéptalo. La vida es una tragedia, domínala. La vida es una aventura, enfréntala. La vida es felicidad, merécela. La vida es la vida, defiéndela’’.

A la altura de tus siete décadas, las 19 definiciones que dejó para la historia la Madre Teresa de Calcuta en su poesía es en buena medida tu vida misma Ernesto Gregorio Rondón Jorge. ¿Qué dijo de la vida? Recordemos: Aprovéchala, admírala, saboréala, hazlo, realidad, afróntalo, cúmplelo, juégalo, cuídala, consérvala, gózala, devélalo, supérala, cántalo, acéptalo, domínala, enfréntala, merécela, defiéndela. Tu la has defendido y has vencido. Felicidades, Campeón del buen decir y mejor hacer.

Visto el caso y comprobado hecho: punto final.