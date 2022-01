Rojas Bez, 40 años de libros e hispanismo desde Holguín

Revisando en estos días la bibliografía de los escritores radicados en Holguín, me encontré nuevamente con "Un estudio sobre La vida es sueño", de José Rojas Bez, un libro que muchos tuvimos la oportunidad de utilizar –y vale bien este término derivado de útil– en nuestros años como estudiantes en la Universidad de Oriente. Estoy segura de que ha sido útil para muchos más.

Lo que no sabía entonces era que su autor, a quien no conocía, radicaba en Holguín; y, lo que acabo de constatar ahora, revisando la bibliografía holguinera es que parece ser el primer libro publicado por las nuevas generaciones de escritores radicados en Holguín, esas que comenzaron a dar lustre a las letras holguineras a fines de la década de 1970 y, sobre todo, a partir de la de 1980. Meses después apareció públicamente Cuidado que te doy un sonetazo, de Francisco García Benítez, autor ya mayor y un tanto guía de jóvenes, para formar una especie de díptico iniciático.

"Un estudio sobre La vida es sueño" fue editado por la Editorial Oriente en 1980; aunque, pasados unos días y conversando con su autor, me dio el dato de que fue presentado públicamente –lo recuerda– por la excelente promotora Carmen Mora en la Plaza del Mercado en enero de 1981, con motivo de la conmemoración mundial del tricentenario de la muerte de Calderón de la Barca, por lo que fue también uno de los libros presentes en el evento que, al efecto, se realizó en Canadá y otros sitios.

Por ello Rojas Bez, personalmente, considera que su debut público como autor de libros data de esta fecha, hace 40 años.

"Un estudio sobre La vida es sueño" es tu primer libro, pero, ¿marca totalmente tu vida como escritor e hispanista?

“Casi nadie ha comenzado por un libro. Lo común es que antes vengan artículos, ensayos y otras páginas. Hablando de ensayos y de hispanismo, había publicado en 1980 “Cinco notas al Cantar de los Cantares”, en la revista Santiago (número 37) de la Universidad de Oriente, y “La epístola moral a Fabio: tonos de una época”, en la revista Universidad de La Habana (número 212). También habían salido artículos o brevísimos ensayos en periódicos.

Pero había ya un década de experiencia en publicaciones sobre cine y el universo audiovisual. Serían, así, 60 años como escritor y promotor de cultura”.

Aunque ahora nos motivó este primer libro y hablar sobre literatura e hispanismo; haz al menos un paréntesis sobre ello

“Mi ´escritura´ pública, llamémosle de este modo, comenzó en el mundo del cine, especialmente con la creación del Cine Club Dziga Vertov y la revista Arte 7 de la Universidad de La Habana, en 1970. Entonces estuvieron los volantes y cuartillas diversas para distribución pública en las sesiones de debates y, mejor aún, las páginas, como autor y como redactor, de la revista Arte 7.

"Hablando de Holguín, las páginas sobre cine estuvieron desde diciembre de 1976, que se extendieron hasta diciembre de 1989 en el periódico ¡Ahora! Pero también aparece mi primer libro sobre cine, Artes, cine, videotape: límites y confluencias, Premio de la Ciudad de 1987.

"En lo adelante, mucho sobre cine y el universo audiovisual, en revistas y libros en Cuba, México, España y otros países. Es mi mayor volumen de páginas y parecer ser que lo más conocido de mi obra, por múltiples circunstancias (buenas y malas, sociales y personales)”.

Sí, conocemos bien esa trayectoria del crítico, ensayista y profesor fundador de la Facultad de Artes de los Medios Audiovisuales en la Filial del ISA en Holguín. Así como el primer doctorado realizado en Cuba sobre teoría y pedagogía del cine. Tampoco ignoramos la importancia de ese Premio de la Ciudad calificado como el primer libro en nuestra lengua sobre las relaciones estéticas entre cine, video y las demás artes. Mas, como acordamos, seguimos en nuestro diálogo de hoy con los ensayos sobre literatura. ¿Qué significado tiene para ti Un estudio sobre La vida es sueño?

“En principio, manifiesta mi vocación de investigador y amante de las letras hispánicas (aunque de la cultura general). Como su título hace ver claramente, sintetiza miradas sobre la obra de Calderón de la Barca y, con mayor extensión, al teatro y la cultura española de los llamados Siglos de Oro. Recuerda que me gradué de Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas y no por gusto, sino por vocación e intereses reales.

"No te extrañe que haya sido mi primer libro y con esta temática. Tampoco que uno de mis dos primeros ensayos fue el que ya mencionamos sobre la Epístola moral a Fabio, publicado un años antes en la revista Universidad de La Habana.

"Por lo demás, sería imposible hablar en pocas líneas del significado personal, familiar y social que tiene para cualquier escritor su “primer libro”, fundamentalmente cuando tuvo una difusión y acogida tan generosa, sobre todo entre los estudiantes de Humanidades y la gente de teatro”.

¿Cómo continuó tu vocación y labor como ensayista, específicamente en cuanto a las letras se refiere?

“Entre los años 1981 y 1983 estuve trabajando un tiempo como profesor en el Instituto Superior Pedagógico de Holguín y también muy vinculado a los Estudios Martianos. En el 1982 publiqué en la revista Santiago número 46 uno de los ensayos de que me siento más orgulloso: “Martí, vigencia y trascendencia de la estética clásica (La tríada Justicia-Verdad-Belleza en el pensamiento de Martí)”. Un ensayo controvertido en aquel entonces no sólo por ciertas conclusiones sobre el pensamiento y la poética de Martí sino sobre todo porque remarcaba el talante idealista de Martí. Claro que el mérito de su publicación no fue mío sino de los editores que barrieron prejuicios, es decir Isabel Taquechel y Luís Carlos Suárez. Hoy sus postulados son más asimilables aunque puedan no ser compartidos y, además, siguen siendo válidos.

"Recordando esto y siguiendo el tema del hispanismo, también me viene a la mente que en estos años un grupo de profesores del Instituto Pedagógico inscribimos una investigación sobre la literatura mística española que causó mucho revuelo. Era tema, decían algunos, era para los llamados “ateístas científicos” (hoy asombra y ha quedado abolida tal especialidad y nombre). Pero insistimos en esa investigación y, como hubo muchos resultados, se impuso incluso con ponencias aceptadas y mencionadas en eventos nacionales. Una de éstas, un estudio sobre la trascendencia poética de la imagen del matrimonio divino, acogida con menciones en la IV Conferencia Científica del Instituto Superior de Arte.

"En esta investigación se originaron ensayos para revistas de muchísimo prestigio continental. “Premisas esenciales para el entendimiento de la literatura mística española” fue publicado en 1986 en Islas (número 84) de la Universidad Central de Las Villas y también como separata para uso docente en Humanidades. El ensayo “Sor Juana y 'El Divino Narciso': síntesis americanista del 'Matrimonio Divino’”, fue publicado en 1988 en Cuadernos Americanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo cual aparece difundido y muy citado en sitios de Internet. Este último fue reelaborado luego para el libro Indagaciones para un Medio Milenio, que obtuvo el Premio de la Ciudad en 1989”.

Temas poco comunes entonces

“Sí, por supuesto. Por ejemplo, los ensayos sobre Sor Juana y sobre la mística española fueron muy controvertidos (y con resistencia desde el inicio). Aparte de Mirta Aguirre y Fina García Marruz, nadie había tocado la figura de Sor Juana y, menos aún, respetando y viendo en su fe cristiana valores positivos y estímulos humanistas. Menos todavía la de Ortega y Gasset, que también investigábamos entonces y levantaba muchas susìcacias. Pero ya hablamos de cómo el ensayo sobre Sor Juana fue presentado y premiado en un evento en el instituto Superior de Arte e Integró luego, brevemente ampliado, el referido premio de la ciudad de 1989; y el de la mística logró amplios vuelos y publicaciones”.

Era un labor y una vocación que compartías siempre, según he visto, con la docente y promocional. ¿En qué medida se oponían o se conjugaban en lo práctico?

“En general se lograba la conjugación de ambas, ya que lo investigado y escrito valía para la docencia, y esta ponía a prueba y estimulaba lo investigado y escrito. Además existía un grupo de profesores que a la vez generábamos planes de estudio, programas y textos. Por ejemplo, un grupo de profesores dirigido por Isabel Taquechel y Luís Carlos Suárez e incluía a otros como María Elena Orozco de la Universidad de Oriente, y yo de la Universidad de Holguín, redactamos dos volúmenes de Apreciación de la Cultura Cubana, publicado por el Ministerio de Educación Superior para todas las universidades del país, el primer volumen en 1985 y el segundo en 1986.

"Puedo afirmarte en nombre de todo el colectivo que nos sentimos orgullosos de esos volúmenes porque, además de ser muy útil por su carácter panorámico, sin precedente en Cuba como tal, y moverse con considerable amplitud mental, fuera de los esquemas burdos; resultó también atinado en aspectos particulares. Por ejemplo, fue el primer texto en Cuba (y el correspondiente primer programa de estudios también elaborado por el mismo colectivo) que dedicaba acápites a Mariano Brull, a la Generación de Orígenes, y otros temas a veces candentes y a veces soslayados. También visiones agudas sobre la plástica, el cine y otros aspectos”.

Surgió antes en nuestra conversación tu segundo Premio de la Ciudad, Indagaciones para un Medio Milenio. Es tu segundo volumen sobre cultura hispanoamericana. Háblame de él

“A pesar de lo que ofrece y haber sido un premio he seguido reelaborando sus páginas pues aun quedó más bien fragmentario y marcadamente descriptivo. No creo que esté mal (bueno, el jurado creyó que muy bien), pero lo sigo sintiendo demasiado exegético-descriptivo y muy susceptible de ampliación. Contiene tres ensayos fundamentales, el que ya mencionamos sobre Sor Juana Inés; uno sobre la literatura de la Conquista y los pueblos americanos y otro sobre cómo miraron y plasmaron en aquel entonces imágenes del Che Guevara cuatro importantes poetas cubanos (Nicolás Guillé, Mirta Aguirre, Eliseo Diego y Cintio Vitier). Hoy, te decía, tengo reelaborados y muy ampliados los dos primeros ensayos”.

Hasta ahora hemos hablado sobre tus primeros diez años con libros publicados, o sea, desde 1981 hasta 1989. ¿Qué trajo la nueva década?

“Fue sumamente enriquecedora para mí. En principio, gracias a estas investigaciones y publicaciones, currículo mediante, gané una beca para estudios en España, otorgada por el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Estuve siete meses estudiando y compartiendo allá con especialistas españoles y latinoamericanos y, sobre todo, visitando museos y salas de concierto. Una vez por semana, todos los miércoles, el Museo del Prado. En otras muchas ocasiones, otros muchos museos, como el de Arte Moderno de Cuenca, sin olvidar sitios históricos como El Escorial y el alcázar de Segovia. 1990 un año excelente”.

¿Y al regresar?

“Además de seguir investigando y escribiendo, me concentré más en la docencia. Era lógico, acababa de recibir especializaciones ofrecidas por profesores de primerísima línea como Carlos Bousoño, Fanny Rubio y Joan Oleza Simó. Quise aportar a otros esa experiencia. Como trabajaba en la Extensión Universitaria de la Universidad de Holguín, establecimos –lo sugirió la directora de Extensión, la Profesora Margarita Rodríguez Alfaro, siempre con muchas iniciativas– los primeros cursos de postgrado en Cuba específicamente sobre “Literatura y Cultura Española Contemporánea”, así se llamaron. Duraron dos años, mientras tuvo matrícula gracias a profesores de la Universidad Pedagógica de Holguín. Recuerdo en ellos a excelentes profesores y también escritores como Manuel García Verdecia, Maricela Messeguer e Isabel Estopiñán, entre otros.

"Intentando perpetuarlos dialogué personalmente con directivos de la Casa de Iberoamérica, pero en 1992 los intereses eran muy distintos, enfocados sobre todo en alianzas con sitios de Iberoamérica. Otros sitios tenían también otros intereses. De todos modos, no cesaron de inmediato conferencias abiertas como parte de la Extensión Universitaria, que sí llegarían a cesar con el tiempo y la urgencia de otras acciones donde cuenta la intensificación progresiva de mis funciones como profesor en la Facultad de Artes Audiovisuales”.

Como profesor y promotor, pero… ¿cómo escritor?

“De fines de 1990 data un ensayo relativamente largo, unas 40 cuartillas, llamado “La esencia de la cultura americana y la oposición entre 'lo nuestro' y 'la falsa erudición'”, que tuvo muy buena acogida: publicado en Letras Cubanas (número 13); en Comunicaçôes Filosóficas (vol1-n1), de la Universidad de Minas Gerais, ese mismo año; y, tres años después, en Torre de Papel (vol4, n2), de la Universidad de Iowa. “Visión de América en Ortega y Gasset” fue publicado en 1992 en Islas (n101), de la Univ. Central de Las Villas, en Comunicaçôes Filosóficas (vol2-n1), y en Torre de Papel (vol3n2)”.

Evidentemente, diversos ensayos en diversas revistas y contextos culturales y geográficos. Mas, también he visto en la bibliografía holguinera un libro que yo no he tenido en mis manos y, aunque lo he buscado, no lo he hallado. Me refiero a Visiones en el tiempo de América

“Podré prestártelo, si quieres. Pero no olvidé donar correspondientes ejemplares a la Casa de Iberoamérica, la Biblioteca Provincial y otros sitios medulares al respecto. Claro, ya sabes lo que pasa con los libros en todo el mundo. Van desapareciendo por el deterioro… y otras causas.

"Visiones en el tiempo de América, publicado por la Universidad del Estado de México en 1995 fue mi primer libro en el extranjero. Éste ofrece una serie de ensayos que correlacionan hechos, ideas, autores y obras de España y Latinoamérica desde la Conquista hasta el siglo XX, en tono similar a las literaturas comparadas, pero con mayor libertad ensayística

"Ahora bien, me gustaría hablarte de dos libros de esos años que no tienen que ver con el hispanismo precisamente, no solo con él, pero que son entrañables para mí”.

¿A cuáles te refieres?

“Uno, muy conocido, difundido y aceptado de inmediato y de modo muy general. 5000 ejemplares agotados en 4 semanas. Las literaturas egipcia, mesopotámica y hebrea, distribuido por la Editorial Oriente en 1991. Ya te imaginarás por qué fue tan bien y prontamente acogido. Tema y necesidad entonces muy deficitaria y peliaguda. Ensayos que tienen que ver con mitologías y religiones. Escrito y entregado desde 1983, pero con muchos debates para su publicación hasta que los buenos afanes, honestidad, evaluaciones y riesgo profesional de un director de editorial (Cuesta), una jefa de redacción (Consuelo Muñiz) y de dos académicas de reconocido prestigio, las doctoras Adolfina Cossío y Mercedes Cascart, decidieron su publicación. El libro había nacido con mucho amor y dedicación como profesor de literatura, como amante promotor de toda cultura genuina y como defensor de la amplitud mental e investigativa. Lo sigo queriendo entre los que más.

"Pronto, en 1992, fue publicado Páginas inusuales, por Ediciones Holguín e igualmente con la valiente edición de Lourdes González, con páginas no solo sobre temas áridos que incumbían a religiones, cierto culteranismo sobre culturas antiguas y lejanas así como otras con acentuaciones eróticas. En fin, textos sobre Egipto (textos de las pirámides, Teología Menfítica, Libro de los Muertos), Mesopotamia (sus cantos épicos y rituales), la India (el Kama Sutra), Japón (el zen, mondos, koanes y haikus), España (los “tres deseos”). Es un libro de aspecto humilde y de breve compostura, cuya carátula, por cierto, fue ilustrada con grabado en taco de madera por mi hijo José Miguel; pero sigue entre mis páginas autorales más queridas por aquello que intentaba brindar entonces como miradas enriquecedoras en nuestro mundo”.

Antes me decías que has seguido publicando ensayos breves pero no has publicado en los últimos años ningún otro libro específicamente sobre literatura y cultura general. ¿A qué se debe?

“Los últimos ensayos publicados en la década pasada sobre cultura latinoamericana y española fueron en revistas nacionales como Antena (número 25), de Camagüey, un ensayo sobre Lezama Lima. Asimismo, algunos ensayos breves en varios números del sitio web y el anuario Nombres Propios de la Fundación Carolina, entre 2006 y 2010 digamos de paso, para mucho orgullo mío, que junto a nombres como los de Sergio Ramírez y Cristina Peri Rossi, entre muchos más.

"Ello no significa que no tenga algún libro en preparación que, por lo demás, ya está siendo mirado por editoras latinoamericanas.

"Sin embargo, aquí el hispanismo no está tan bien cotizado, es decir, demandado como otras muchas labores. En especial como la cuestión de los medios audiovisuales, tan de moda y tan vendido. Las demandas de docencia, páginas y acciones en este campo “audiovisual” me han absorbido mucho. No te extrañe que los últimos 10 años sean mayormente dedicados al universo audiovisual y la teoría de la imagen y del arte, con cinco libros editados y reeditados. Pero, en lo público; porque, en lo personal, los amores más íntimos se mantienen con la literatura, y en lugar destacado las hispánicas; aunque claro que todo después de la música, pero esta como consumidor y admirador”.

Dijiste que el hispanismo no está bien cotizado. Explícame

“Me provoca cierta tristeza. Cuba contó con una enorme tradición hispanista, desde siempre, incluso desde los independentistas que no dejaron de reconocer la savia matriz y lejos de predicar una separación de la misma defendieron su conservación.

"Hubo grandes hispanistas siempre, de una y otra tendencia, dígase Mirta Aguirre o dígase Jorge Mañach, por ejemplo. Recuerda que Alejo Carpentier inició con El Quijote las publicaciones de la Imprenta Nacional de Cuba; recuerda que Mirta Aguirre emprendió una Biblioteca de Literatura Hispánica, comenzando por la poesía de Boscán y Garcilaso y por las Meditaciones del Quijote de Ortega.

"Pero esa tradición se perdió. Son pocos, demasiado pocos, los nombres como los de Luís Álvarez y Roberto Méndez. Si te pones a pensar los pocos libros sobre hispanismo publicados entre 1975 y hoy, por ejemplo, te asombras. Exceptuando los propiamente escolares; son casi nulos. En la década de 1980 el mío sobre La vida es sueño y los Siglos de Oro. Siguieron el de Marcos Llanos llamado Tildes hispánicas, y el Crisol Hispánico de José Antonio Portuondo, éste nada de extrañar en un consagrado de la generación anterior. ¿Algunos otros que se añadirían? De todos modos poquísimos”.

Pero, ¿en Holguín?

“En Holguín no ha habido hispanismo estrictamente entendido, es decir, como estudios sobre las letras y la cultura hispánica o, incluso hispanoamericana. Una golondrina no hace verano. Lamentablemente, ni siquiera en la Universidad Pedagógica aunque hay una carrera de Licenciatura en Lengua Española. Sus profesores se han dedicado más bien a la poesía cubana o, un tanto, a la latinoamericana, y ha habido buena consagración a la lingüística sobre todo local. Marisela Messeguer, María Elena Infante, por ejemplo, excelentes profesoras e investigadoras sobre nuestra literatura. Muy bien, ¿Por qué no? Son sus vocaciones e intereses. Pero no propiamente a la española. Incluso se ha visto poco el estudio comparativo como, digamos, la poesía clásica española en Guillén, o temas similares.

"En cierta media en los historiadores sí se observa más esta correlación Cuba-España. Es imposible hablar de la historia de Cuba sin hablar de la historia de España; y si estudias incluso un cementerio o una catedral cubana tienes que mencionar la palabra España o Hispanoamérica… como por carambola. Pero no se trata específicamente de hispanismo propiamente dicho. Es una tradición que habría que recuperar”.

Me hablas de Holguín, pero crees que sería, si lo es, solo una característica de esta provincia

“No, es general en Cuba; aunque no deja de haber casos singulares en otras provincias, como Luís Álvarez, Olga García Yero y Roberto Méndez, en Camagüey; y Rogelio Rodríguez Coronel, en la Universidad de La Habana, o ciertos momentos del colectivo y autores de Islas, por ejemplo, que sí han atendido más focalmente las letras hispánicas.

"Si me dices que es cuestión de apreciación, te diría sólo esto, busca las estadísticas más objetivas. Conocido el gran potencial de publicaciones que mostró Cuba, con miles y miles de títulos publicados, ¿llegan a pocas decenas aquellos dedicados a las letras españolas propiamente dichas o a correlaciones entre autores cubanos y autores españoles? Por supuesto, no hablo de los que tradicionalmente deben publicarse para los planes de estudio, tampoco tantos. No cuento con las estadísticas exactas. Pero aunque tuviese una visión demasiado inexacta y la cantidad se multiplicase por 10 o por 20, aún sería relativamente escasa”.

Sin embargo, mencionaste el concepto de tradición

“Porque la tradición literaria cubana, y en particular la poética fue siempre muy consciente de sus raíces, desde las coplas hasta las décimas, en especial las espinelas; y con ello, los estudios sobre esta poesía y sobre toda esa literatura en que se enclava.

"Desde el mismo siglo XIX y las gestas independentistas, Martí llamaba a amar a los grandes escritores y aun a los oradores españoles, y dio ejemplo de ello: Mas, sin ir tan atrás, recuérdese la importancia de este amor y estos estudios en el siglo XX… desde todas las confesiones religiosas y políticas: piénsese en Lezama Lima, Cintio Vitier, Fina García Marrúz, Juan Marinello, José Antonio Portuondo, Mirta Aguirre. Prácticamente no hubo poeta y ensayista connotado que no hubiese investigado y escrito sobre autores españoles. Te reitero algo porque es casi simbólico al respecto: al triunfar la Revolución y fundarse la Imprenta Nacional de Cuba bajo la dirección de Alejo Carpentier, el primer título publicado, y a escala gigantesca, fue el Quijote; y Mirta Aguirre logró encaminar una Biblioteca de Cultura Hispánica, iniciada nada menos que con la poesía de Boscán y Garcilaso y, con gran respeto por ideas que incluso no compartía, Meditaciones del Quijote, de Ortega y Gasset. Considera también que una de las carreras que se crearon y mantuvieron desde el inicio en las universidades cubanas fue precisamente la de Lengua y Literaturas Hispánicas, incluso con acentuaciones en la española. ¿Por qué, entonces, no existe un poderoso y generalizado ensayismo precisamente hispánico e hispanoamericano?"

¿A qué crees que se deba la pérdida de esta tradición?

“En todo y para todo, siempre insisto en la inexistencia de respuestas monocausales. Siempre hay causas múltiples, por mucho que pueda sobresalir una de ellas. No voy a negarte la dosis de subjetividad que tiene la opinión que te daré. Opiniones, doxas y no tesis investigada al detalle pero es mi experiencia personal. En Cuba se produjo –y esto ocurrió en casi todo el mundo, a tenor sobre todo de corrientes de pensamiento postmoderno– la intensificación de las miradas hacia lo regional y local”.

Lo cual trajo buenos frutos, diría que universalmente. ¿No crees?

“Nadie puede dudarlo. Ello no está mal sino muy bien cuando no se olvida lo universal, es decir, las correlaciones con lo universal. Los extremos se juntan, como dice un buen proverbio. Y esto lo salvaron en alguna medida los historiadores quienes, al estudiar lo que pasó en cualquier pueblecito o lugar de la campiña están obligados a mencionar a España, a menos que se trate de algo del siglo XXI, y aun así… Incluso Vega Suñol, uno de nuestros mejores investigadores y profesores, en uno de sus estudios, al analizar el influjo norteamericano sobre la región norteña del oriente de Cuba, no deja de contrastar o comparar aspectos determinados para deslindar con precisión uno y otro influjo. José Abreu Cardet es uno de los historiadores, muy talentoso, que más y mejor remarca estas correlaciones. Pero otra causa, además de esta tendencia hacia lo local, es ideológica, la acentuación del carácter de España como la metrópolis colonial y, por contraste, la hermandad sanguínea con África. Creo que esto provocó una especie de “desplazar miradas y actitudes” y, con ello, acentuar otros estudios y opacar otros. Una vez más, los extremos se tocan. Martí fue uno de los primeros en preservar y cultivar las buenas letras hispánicas, y quien dijo: “Por española no hemos de querer mal a Santa Teresa, que fue quien dijo que el diablo era el que no sabía amar." (en: "Albertini y Cervantes"(I). Patria. Nueva York, marzo 21 de 1882. [O.C., t.4, p 413])”.

¿Piensas o quisieras hacer algo por hacer crecer los estudios hispánicos al menos en Holguín?

“Querer, sí. Pensarlo, tendría que hacerlo con mayor detenimiento e inteligencia. Poder, no depende en la mayor parte de mí”.