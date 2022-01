La historia de Rolando es la de nuestra magnífica juventud

Para salir en busca del ´sueño americano´, en la madrugada del nueve de enero de 1992, elementos contrarevolucionarios decidieron robar una lancha en la base náutica de Tarará (zona turística, al Este de La Habana) y para lograrlo, estimulados por la Ley de Ajuste Cubano, estaban dispuestos a todo.

Por esa razón, sin pensarlo dos veces, asesinaron a los jóvenes cubanos Yuri Gómez Reinoso, miembro de la Policía Nacional Revolucionaria; Orosmán Dueñas Valero, de las Tropas Guarda fronteras; Rafael Guevara Borges, agente del Cuerpo de Vigilancia y Protección; y Rolando Pérez Quintosa, sargento de primera de la PNR, a quien dejaron por muerto, pero falleció días después, a pesar del esmero de los profesionales de la salud para tratar de salvarle la vida.



La captura, procesamiento penal y aplicación de las sanciones correspondientes fue posible, porque Pérez Quintosa, a pesar de encontrarse gravemente herido de balas, no había perdido el conocimiento y mientras era trasladado hacia la ambulancia notificó a un oficial del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), que ¨fue el violador, el violador¨, refiriéndose al sujeto nombrado Luis Miguel Almeida Pérez, quien había trabajado en dicha unidad marítima, de donde fue expulsado a principios de diciembre del año 1991 por la violación de una obrera del centro.



Aprovechándose de que lo conocían, distrajo en la puerta de entrada, al soldado Orosmán Dueñas Valero, y el custodio Rafael Guevara Borges, mientras los restantes integrantes del grupo esperaban el momento preciso para atacarlos por sorpresa. De esa manera, a pesar de la resistencia, ambos jóvenes fueron golpeados, atados de pies y manos, despojados de sus armas, y asesinados.



Sin conocimiento de lo que sucedía, llegaron al lugar los combatientes del Minint, Yuri Gómez Reynoso y Rolando Pérez Quintosa, quienes fueron sorprendidos con ráfagas del fusil AKM, que habían arrebatado a sus compañeros.



Gracias a la información aportada por Pérez Quintosa, la inmediata denuncia pública en el Noticiero Nacional de Televisión, las sucesivas llamadas del pueblo para aportar información, y la efectiva acción de fuerzas combinadas de las FAR y el Minint, no demoró la captura de los siete autores del abominable crimen, que ocasionó tanto dolor y conmoción en el pueblo cubano.



Cumpliendo el proceso legal que se sigue en tales casos, al mes siguiente de aquellos crímenes, el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana condenó con la pena máxima, por piratería y asesinato, a Luis Miguel Almeida Pérez y René Salmerón Mendoza, quienes también eran autores confesos de la violación de dos mujeres, utilizando el engaño y la amenaza física.



Por delitos de piratería y complicidad de asesinato Elías Pérez y Erick Salmerón, fueron sancionados a 30 y 25 años de privación de libertad, respectivamente; Pedro de la Rosa recibió 25 años, al tiempo que, Esperanza Atencio de la Rosa y Migdeiglis Ponce recibieron 15 años.

Rolando Pérez Quintosa: batalla por la vida.



Tenía 23 años, unos magníficos padres, joven esposa, un hijo que la Revolución convirtió después en ingeniero, y una vida por delante, que había decidido entregar a la PNR, en cuyo órgano del Minint era Sargento de Primera.



Su vida fue defendida minuto a minuto por un grupo multidisciplinario desde aquel infausto día nueve de enero, hasta el 16 de febrero, que falleció. Periodo durante el cual el pueblo se mantuvo muy atento a su estado de salud, así como amigos de diferentes partes del mundo, particularmente el amigo argentino Eladio González (Toto), quien, en aquellos momentos, vacacionaba en La Habana, con su esposa Irene Perpiñal, se brindó para donar su sangre y acompañó al padre de Rolando en parte de aquellos momentos de tanto dolor.

Con el humanismo que lo caracterizaba, el Comandante en Jefe Fidel se personó ocho veces en el hospital naval donde era atendido, incluso, una fuente asegura que en una ocasión pudo verlo y saludarlo. Él expuso una de las tantas crueldades que ocasiona el bloqueo económico, financiero y comercial de EE.UU. contra Cuba, al explicar que, en cierto momento los antibióticos controlaban las bacterias, pero el nivel de toxinas era muy elevado, y una transnacional norteamericana que desarrolló un anticuerpo monoclonal necesario para Rolando, se negó a vender el producto a Cuba porque violaba las normas establecidas.



De todos modos, el medicamento llegó, a través de manos amigas, pero la gravedad se mantuvo debido a que uno de los cuatro impactos de balas que recibió su cuerpo, perforó su colon, y era constante la pérdida de sangre, hemorragias, infección, peritonitis y los órganos vitales comenzaron a fallar.



En la despedida de duelo Fidel Castro resumió el sentir de todo el pueblo cuando, al referirse al joven combatiente, con palabras extensivas a sus compañeros de infortunio, afirmó: “Cuando se viene a dar sepultura a una persona querida, se hace la historia de su vida. Yo me limito a decir que la historia de Rolando es la historia de nuestra magnífica juventud, es la historia de nuestra Revolución”.