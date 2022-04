Una fecha histórica imposible de olvidar para los cubanos

Para los cubanos, el 17 de abril de 1961 es una fecha imposible de olvidar, porque ese día se gestó la invasión mercenaria por el matancero territorio de Playa Girón, agresión que puso en peligro la estabilidad del proceso revolucionario, y dejó un saldo de 176 muertes y 300 heridos, de los cuales, 50 quedaron incapacitados de por vida.

A pesar de que los últimos acontecimientos suponían una acción de esa naturaleza, se desconocía el momento y el lugar del desembarco, que aquel lunes, 17 de abril, descubrió un miliciano que se encontraba de guardia en aquella zona costera, propiciando la inmediata movilización de las fuerzas defensivas, para evitar la toma de un pedazo de playa, como tenía previsto el invasor para, una vez posesionado, solicitar la intervención de Estados Unidos, cuyas fuerzas esperaban la señal a unos kilómetros del lugar.



El caso es que a las 02:00 am comenzaba la Operación Pluto, organizada, entrenada y financiada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con el desembarco de mil 500 mercenarios, por Playa Larga y Playa Girón, precedido por el lanzamiento de paracaidistas sobre las carreteras de Yaguaramas a San Blas, Covadonga-San Blas y Australia-Playa Larga, únicos puntos de la Ciénaga por donde se podía avanzar.



Sin pérdida de tiempo llegaron las tropas de la Escuela Nacional de Responsables de Milicias (MNR) de Matanzas, con su jefe, el Capitán José Ramón “gallego” Fernández, al frente y se sumaron batallones de esa fuerza popular de Cienfuegos, Matanzas y La Habana; un batallón de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y baterías artilleras del Ejército Rebelde, todos bajo el mando directo del Comandante en Jefe Fidel, quien ya le había asignado misiones al entonces Capitán Fernández.



Con su tenaz resistencia, los milicianos impidieron, en primer lugar, que una compañía enemiga siguiera avanzando hacia el estratégico poblado de Pálpite, donde debían reunirse con los paracaidistas.



Empuñando las armas que, oportunamente habían acabado de llegar de la Unión Soviética y Checoslovaquia, el Ejército Rebelde y las milicias enfrentaron con heroísmo a la brigada mercenaria, sin detenerse a pensar en el número de efectivos, unidades navales, tanques y aviones, que la constituían. Y lo hacían con pleno conocimiento de que defendían el socialismo, cuyo carácter había proclamado el Comandante en Jefe el día anterior, en la despedida de duelo de las víctimas del criminal y sorpresivo bombardeo aéreo perpetrado el día 15 a los aeropuertos de San Antonio de los Baños y Ciudad Libertad (en La Habana) y el de Santiago de Cuba.



Eran ocho aviones B-26, que habían despegado de Nicaragua y venían camuflados con las insignias de la fuerza aérea cubana. Tres de ellos fueron derribados por tiradores cubanos.



Los mercenarios, que dos días después, el 17, desembarcaron en tierra cubana, para servir a los intereses del gobierno estadounidense, eran,194 ex militares y esbirros de la derrocada tiranía de Fulgencio Batista; 100 latifundistas, 24 grandes propietarios, 67 casa tenientes, 112 grandes comerciantes, 35 magnates industriales, 179 personas de posición acomodada, 112 vagos profesionales y familiares de elementos que habían perdido sus propiedades y privilegios en este país caribeño.



Desde el amanecer del 18 de abril comenzaba la ofensiva de las cohesionadas fuerzas revolucionarias, defendiendo metro a metro aquella zona de Matanzas; avanzando simultáneamente por las carreteras de Playa Larga, Covadonga y Yaguaramas, en dirección a Playa Girón, y lograr, de esa manera, dividir a las tropas enemigas y flaquear su resistencia, evitando que se concentraran en un solo punto.



Fue tan impetuosa la defensa de ese territorio, que el propio Fidel Castro mojó las esteras del tanque en el que viajaba y hundió en la bahía, de un certero cañonazo, el buque madre Houston. De esa manera se lograba, en menos de 72 horas, la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina, momento desde el cual, según el propio Fidel, los pueblos de América fueron un poco más libres.



Recoge la historia que, al caer Playa Girón, último punto de resistencia enemiga, Fidel sostuvo un breve intercambio con José A. Pérez San Román, jefe de los agresores, y, al preguntarle por qué no decidió una retirada en dirección a Cienfuegos, el oficial respondió que le parecía imposible la no existencia de tropas protegiendo el camino hacia una ciudad tan importante. Entonces el Comandante en Jefe, sonriendo con picardía, concluyó: “Estás claro. Te estaban esperando con todos los hierros”.