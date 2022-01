Un año de crecimiento para el sector educativo en Holguín (+ Audio)

La venidera entrega de los premios Globos de Oro, los segundos galardones cinematográficos más importantes de Estados Unidos, promete ser principalmente un duelo entre dos películas, Belfast (Kenneth Branagh, 2021) y El poder del perro (The Power of the Dog, Jane Campion, 2021), así como entre sus directores, que a la vez son sus guionistas, entre sus elencos y sus compositores.