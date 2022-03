Idelbys Vinent: mujer de ébano y miel

Idelbys Vinent Orozco se distingue por ser una mujer afable, bondadosa, emprendedora, responsable y amorosa. Es licenciada en química y se desempeñó como profesora en la educación preuniversitaria en su querido terruño de Songo La Maya (provincia de Santiago de Cuba), de donde procede, hasta que un buen día decidió establecerse aquí en Holguín, dejando a un lado la tiza y el pizarrón, para entregarse a otros empeños, junto a su esposo Yoanny de la Cruz López.

Su historia de vida comenzó en la etapa estudiantil, cuando estaban becados, y ¨cada vez que salíamos de pase, viajábamos juntos en la misma guagua, él me ayudaba con el maletín, me reservaba el asiento, y decía que le gustaba cómo me quedaba la sayita corta y mi carácter siempre alegre¨.

Mientras me comentaba sobre los inicios de su historia de amor, sonreía como una niña feliz. Seguidamente dijo que fue muy linda aquella relación de jóvenes hasta que la vida los llevó por caminos diferentes. Ella continuó los estudios; él trabajó muy duro en plantaciones cafetaleras. Ella tuvo un hijo que es policía en La Habana. Él una hija que está a punto de hacerlos abuelos. Pues constituyeron una familia y los hijos de ambos crecieron juntos, como verdaderos hermanos.

Yoanny considera que la relación con su esposa ha sido algo muy bonito, desde sus inicios hasta ahora, cuando acaban de cumplir 15 años de casados.

Ambos confiesan que aquí en Holguín han realizado sueños que parecían imposibles, pues vinieron a aventurarse, a mejorar sus condiciones de vida, y lo han logrado con creces.

Como el hombre trabajador y responsable que es, en los primeros tiempos aquí en Holguín, Yoanny hizo todo cuanto pudo para alimentar a la familia, mientras ella se desempeñaba como auxiliar de limpieza en el ´Rincón del Recuerdo´, primero; luego pasó un curso de cocinera, para trabajar en una unidad de comercio y gastronomía; hasta que llegó el momento mágico de sumarse a la aventura de un joven tan emprendedor como Esteban Sánchez, a quien consideran un padre protector, por el incondicional apoyo que les ha brindado, comenzando por la construcción de su vivienda y facilidades para dotarla de lo necesario, incluyendo la construcción de un pozo de agua, con molino de viento y una turbina.

Fueron alimentadores de cerdos, contribuyeron a la producción lechera, y cuando Esteban decidió crear una pequeña industria de alimentos, continuaron a su lado, apoyándolo en todo.

En esa unidad, que es referente de las Mípymes, Yoanny, quien estaba acostumbrado a la producción cafetalera, aprendió sobre el cultivo de frutales y otras labores; mientras que Idelbys inició como cocinera y hoy se desenvuelve muy bien en la elaboración de diversos productos.

Basta mirarlos juntos, para percatarse de cuanto se aman, tras 15 años de feliz unión, pues como ella reconoce, mientras le brillan los ojos, ¨Yoanny sabe lo que me gusta y yo, lo que le gusta a él. Entonces nos complacemos mutuamente con detalles, que a veces parecen pequeños, pero alegran nuestros corazones y dejan huellas¨.

Mientras el caballero la contempla, haciendo un alto en la faena, me comenta: ¨nosotros tenemos una relación muy especial y hemos criado a nuestros hijos como verdaderos hermanos. Así lo demuestran ellos, cuando acaban de cumplir 20 años, cada uno, se apoyan mutuamente y tienen confianza para compartir cualquier idea, cualquier problema. Eso nos enorgullece¨.

A propósito del Día Internacional de la Mujer que se avecina; y del proceso de análisis popular del proyecto del Código de las Familias que tiene lugar en el país, es plausible el ejemplo que inspira la familita de Idelbys y Yoanny, como resultado del amor compartido, que al decir de José Martí, ¨…es la excusa de la vida¨.