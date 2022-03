Presta servicios en Holguín primer mercado agropecuario de nuevo tipo

Holguín pasó a formar parte de las provincias del país que ya cuentan con mercados agropecuarios de nuevo tipo a partir de la inauguración recientemente de la primera de estas instalaciones en el municipio cabecera provincial.

De acuerdo con Annayelis Cuba Tamayo, directora de la UEB de Plantas Medicinales, entidad rectora de este mercado, la instalación se abrió luego de una remodelación de un local ubicado al lado de la famosa Taberna Pancho por la avenida Jorge Dimitrov en el Reparto Plaza de la Revolución, fruto de un proyecto de desarrollo local que contó con una inversión de 1.5 millones de pesos.

Informó que además de las ofertas de productos agrícolas, están presentes elaboraciones de las mini industrias pertenecientes a la Empresa Integral Agropecuaria Holguín con conservas y otros surtidos de alta demanda en el territorio.

“Tenemos no solamente productos agropecuarios sino también plantas medicinales y ornamentales, así como sustrato para las plantas”, aseveró Cuba Tamayo.

Mencionó además, que próximamente se integrarán productos cárnicos, así como comidas elaboradas en un restaurante dentro de este mercado de nuevo tipo para llevar o consumir en la instalación.

La directora de la UEB de Plantas Medicinales, entidad rectora de este mercado junto con la Integral Holguín, refirió que planean en poco tiempo crear un espacio digital para ofrecer los servicios de ventas online y mensajería a domicilio.

Este mercado trabaja de martes a viernes en el horario comprendido de 8.00 a.m. a 4.00 p.m., mientras que los sábados y los domingos será de 8.00 a.m. a 2.00 p.m. y de 8.00 a.m a 12.00 p.m., respectivamente.