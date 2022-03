"Sabores de tiempos diversos en los que confluyen vida y lectura alzadas con dominio y pasión; sabores que entrelazan los nombres y los días para fijar el aprendizaje del poeta y su devenir, siempre a favor de una escritura que se deslinda a la sombra del fiel de la memoria, con fortuna de profundo calado": tales palabras las escribí en 2015 para la contracubierta del libro Flores de hierro sobre el pecho de un hombre, selección de la poesía de Luis Yuseff escrita entre 1997 y 2007 que me correspondió editar, aparecida bajo el sello de Ediciones Holguín.

Desde entonces, la permanencia de tal aseveración se prolonga en nuevos libros del autor, y con ella una labor asentada en lo que el gran poeta mexicano Octavio Paz, en el pórtico de su clásico ensayo El arco y la lira, precisaba para la poesía: "Conocimiento, salvación, poder, abandono (…) Oración, letanía, epifanía, presencia. Exorcismo, conjuro, magia (…) Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no-dirigido (…) Visión, música, símbolo (…) Voz del pueblo, lengua del escogido, palabra del solitario…".

Muchos años después —me permito las tres palabras juradas con que se abre la inolvidable y señera novela de García Márquez— de la primera vez que entrevisté al poeta en un programa radial —eran entonces sus comienzos—, la lectura de su obra no solo me ha seguido deparando crecidas y perdurables satisfacciones, sino que también, junto a ellas, la amistad suya es una de las dichas que atesoro a la hora del recuento de mis días: la literatura y tantos nombres entrañables en clave insular y más allá, las películas de ayer y de hoy, la pintura y sus mil y una seducciones, la música y sus protagonistas a la hora de la composición o de la interpretación… Son tantas las recordaciones del diálogo compartido con Luis Yuseff que, como dijera Neruda a propósito de un recuento, "nunca sabría por dónde empezar, si por la chaqueta o por el corazón".

¿Qué significa para ti el oficio de la poesía?

"Escribir poemas nunca he podido asumirlo —mucho menos entenderlo— como un "oficio". La poesía es huésped demasiado caprichosa. Si mis derroteros materiales estuvieran fundados únicamente sobre la exigencia de traer poemas al mundo, de una manera más o menos regular, sin dudas la historia que tendría que contar sería otra muy diferente a esta, que se ha ido conformando de a poco, pujante, como sucede con mis libros de poemas.

Quizás, el verdadero "oficio" de escribir viene a aparecer en mí justo en el instante en que ya el espíritu del poeta (dolor, exaltación, seducción) ha comenzado a dejar espacio a la razón, entiéndase sentido crítico. Por tanto, el poeta es quien escribe, pero el "oficiante" es quien escoge los poemas que dejo existir. Ahora, para ser completamente sincero, debo decir que ese poeta cada día se parece más a un alma en naufragio".

El amor, la amistad, la lectura, la familia y el recuerdo se distinguen en el camino de tu poesía. ¿Cómo definirías tales claves?

"Siempre he dicho que soy un poeta circunstancial, cosa que a Virgilio Piñera le aterraba cuando se refería a su propia poesía. Mis libros resultan demasiado emotivos para algunos y para otros en exceso referenciales. A estas alturas no me importa ni lo uno ni lo otro.

He escrito poemas como he podido. Ahora, las claves que pones sobre la mesa son coordenadas magníficas para el naufragio al que hice alusión hace un momento. Naufragio que permanece en extremo concurrido. Sobre los maderos a la deriva sobreviven los recuerdos. Y en esos recuerdos aparece la mano aterida de mi madre, sujeta a la mía, en una fría sala de hospital: ya sin esperanzas, sin fuerzas los dos. Están los amigos en una larga conversación de café, o en la azotea de alguna casona holguinera esperando la caída del sol. Permanecen el abrazo del amante y la traición. Los finales.

Y desde esa atalaya de vida, como si me fuera permitido testimoniar los incendios del paraíso, arden en mi memoria defectuosa los bellos libros: de pronto me veo niño, releyendo cada verano la Cecilia Valdés y la descripción de un pozo cubierto de helechos en un cafetal. Y también veo al adolescente que descubrió con susto los versos de "Eternidad", de Dulce María Loynaz. Y ese mismo susto sería el que me acompañara años más tarde con la llegada de Eliseo Diego, leído durante cuatro horas dentro de un herrumbroso tren camino a Santiago de Cuba. Y después Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Marguerite Yourcenar, Gastón Baquero, Saint-John Perse, Alejandra Pizarnik, Roberto Juarroz, Olga Orozco, Rainer Maria Rilke, Paul Celan, Rimbaud, Neruda, Gabriela Mistral, Vallejo y Luis Cernuda.

Súmale a la gran poesía el cerco ineludible de los libros de Química. A menudo encuentro aquellos tomos abandonados por mí, empolvados en algún rincón de la casa, y me sé el hombre más desleal y lerdo del universo, a sabiendas de que ese universo nunca ha sido mejor explicado que en la existencia fascinante de los elementos químicos".

La gentileza de la lengua y el calado de su elegancia son apreciables desde tus primeros libros. ¿Eres consciente de tu orfebrería verbal o resulta instintiva?

"El instinto es una magnífica brújula para los espíritus creativos. La orfebrería y el orden, también lo son. El lenguaje no ha dejado —ni dejará— de ser una joya inconclusa. Cada cual clama por agua como puede hablar de su sed. Algo no se me olvida: el poema es más poema por lo que calla que por lo que dice, y el lenguaje —lo sabemos— está lleno de silencio".

Aparte de la poesía —o mejor: de la literatura—, ¿qué otras zonas de la creación consideras colindantes con tu escritura?

"Lo que mejor ha podido explicarme la razón de la existencia, ha sido la música. Después ha llegado la poesía, cuando el terreno había sido ya sembrado. Pero a unas pocas horas de cumplir 47 años de edad, de nada me vale comenzar a lamentarme por lo que no fue, así que la carencia la traduzco de inmediato en el ensimismamiento que se apodera de mí cada vez que escucho los conciertos para piano de Chaikovski, Beethoven, Grieg o Chopin. Me moriré con toda esa música dentro".

¿Cómo has logrado que el trabajo de editor se entrelace con el oficio de poeta?

"Lamento que el editor sea mayormente entendido como un redactor que se limita a lustrar el texto literario (no lo digo peyorativamente), cuando puede ser —y es— más. Digo que en una editorial el libro siempre es más importante que el autor.

Y también creo que el autor suele ser el peor enemigo de su libro. Ser intermediario entre esas partes en conflicto es lo que te hace también el mejor editor. Es virtud de apartar los egos y trabajar por el bien común —aunque sea frase trillada— y permanecer atentos, en tiempos en que casi nadie se molesta en prestar atención, a pesar de que piden explicaciones constantemente. No creo que tenga mucho que ver si eres poeta o no, aunque puestos a hacer analogías, y como vuelve a aparecer en este cuestionario el término "oficio", te aseguro que el trabajo de un editor por probar tiene más de sacerdocio que el alma de un poeta hecho".

Ediciones La Luz también como destino de tus sueños. ¿Qué tanto hay de ti en cada uno de sus pasos y viceversa?

"Llegué a Ediciones La Luz en un momento donde las fracturas terminaban aislando cualquier intento por alcanzar procesos editoriales lógicos y seguros. No es prudente hacer una arqueología de la desidia, porque no ayudaría, pero sí puedo asegurar que el amor y el trabajo han podido más. Y como el amor y el trabajo son virtudes sustentadas en la tenacidad, pues han servido para ganar resistencias y también complicidades.

El próximo 7 de mayo Ediciones La Luz estará cumpliendo 25 años; ha recorrido un camino desigual, pero propio. Cada etapa se ha parecido a la gente que con sus sueños ha querido transformarla. No puedo dar garantía de que mi impronta permanezca una vez que ya no esté liderándola, pero si la idea fuera la de convertirme en uno de esos seres intangibles de los que, dicen, suelen abrir o cerrar las puertas de las oficinas, y moverse lánguidamente por los pasillos, de seguro no será para animar terror ni manifestar mi inconformidad con lo que hagan en su tiempo las nuevas generaciones. Quizás, solo me atreva a balbucear al oído de un joven poeta estos versos memorables de Eliseo Diego: "aquí no pasa nada, es la vida..."