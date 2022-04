Permanencia de Alejo Carpentier

El Caribe y sus coordenadas más diversas, específicamente las conexiones tan intrincadas como fecundantes que conducen a sus reservas históricas e imaginativas, son claves que distinguen con creces el mundo narrativo de Alejo Carpentier (Lausana, Suiza, 26 de diciembre de1904 - París, Francia, 24 de abril de 1980), conformado por títulos como El reino de este mundo (1949), Los pasos perdidos (1953), El acoso (1956), Guerra del tiempo (1958), El siglo de las luces (1962), Concierto barroco (1974), El recurso del método (1974), La consagración de la primavera (1978) y El arpa y la sombra (1979).

Un gran conocedor del mundo carpenteriano, el ensayista cubano Roberto González Echevarría, al abordar el tema en un importante libro suyo, El peregrino en su patria, recuerda que fue en El Caribe donde se engendraron, por primera vez en el llamado Nuevo Mundo, acontecimientos como "el colonialismo, la esclavitud, la mezcla y la lucha de razas y, en consecuencia, los movimientos de revolución e independencia", todos ellos como una suerte de guía para asomarse al mapa donde el gran escritor, de quien ahora se cumplen cuarenta y dos años de su muerte, estableció los dominios históricos y temáticos de su portentosa obra.



Si se quiere encontrar el comienzo más fiel de su grandeza verbal, vale recordar los finales del año 1943, según contara el propio Carpentier en el preámbulo a su novela El reino de este mundo, cuando un viaje a Haití le permitió descubrir los ámbitos, tan asombrosos como inaccesibles, donde el rey Henri Christophe logró fraguar, a finales del siglo XVIII, el renombre de su leyenda.



Al decir del escritor en tan célebre prólogo, la visión que le entregaran "las ruinas, tan poéticas, de Sans Souci; la mole, imponentemente intacta a pesar de rayos y terremotos, de la Ciudadela La Ferriére", así como "la todavía normanda Ciudad del Cabo… donde una calle de larguísimos balcones conduce al palacio de cantería habitado antaño por Paulina Bonaparte", acompañado del motivo nada fortuito "de haber hallado advertencias mágicas en los caminos rojos de la Meseta Central, de haber oído los tambores del Petro y del Rada", le invitaron de inmediato a un acercamiento a los prodigios que con tanta naturalidad se le revelaban, lejos de "la agotante pretensión de suscitar lo maravilloso" que venía caracterizando por entonces a "ciertas literaturas europeas". Era así como tales páginas inauguraban una de las obras capitales de la literatura iberoamericana.



Surgida a la sombra de la Revolución francesa, con rasgos muy propios, la de Saint-Domingue es única en su tipo, cosa que la distingue más allá de esos límites, en los que los esclavos alcanzaron el triunfo. Tal suceso, al tenerse en cuenta sus preliminares y circunstancias posteriores, como médula del desarrollo narrativo de Alejo Carpentier en El reino de este mundo, ocupa casi ochenta años, con dos momentos, más o menos aproximados, como comienzo y final.



Primero está 1750, la revuelta inicial de cimarrones liderada por Mackandal, y luego 1830, las últimas jornadas de la presidencia de Jean Pierre Boyer, quien había logrado reunificar las posesiones del norte que fuera reino, con el sur que se había convertido en república. Entre una fecha y otra, la rebelión contra los colonos franceses, que lleva a los momentos alucinantes del rey Henri Christophe, y la que da al traste con este, proclamando el gobierno de los mulatos republicanos. Pero lejos de ser una mera ilustración que permite asomarse a influyentes coyunturas pretéritas, se trata de una construcción verbal, tan audaz como suficiente, que invita a reflexionar desde la Historia.



Si bien la materia prima del quehacer carpenteriano, para levantar los prolijos y soberbios edificios de su arquitectura narrativa, se nutre casi siempre de documentos y fuentes bibliográficas que pesquisan minuciosamente en las referencias más inusuales del pasado, también es cierto, como ha indicado el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en un jugoso ensayo sobre El reino de este mundo incluido en su libro La verdad de las mentiras, que "en el proceso de convertir en novela aquella materia prima, sometía ésta a una transformación tan radical que en la ficción pasaba a ser una realidad inventada de pies a cabeza".



Gracias a la capacidad del autor de El reino de este mundo para llevar adelante su trabajo, con un estilo de esplendor que se expande con fuerza, se alcanza la consecución de su fin: hacer posible que todo lo narrado sea para el lector todo lo vivido. En ese orden, la opulencia sensorial que brinda la prosa de Carpentier, es una de las más seductoras de la narrativa en lengua española del siglo XX.



Precisamente en el tercer capítulo de la tercera parte de esa novela, titulado "El sacrificio de los toros", en torno al levantamiento de las murallas de la Ciudadela La Ferriére, en lo más arriscado de aquellas elevaciones del norte haitiano, resalta una muestra reveladora: la sangre de las bestias sacrificadas, componente que usarán los albañiles en sus mezclas, se revela como ritual mágico para las visiones y los afanes que guían al caprichoso soberano Henri Christophe.



Raigal por partida doble, en tanto descubrimiento del entorno donde lo fabuloso de la historia se aviene con lo cotidiano de la mirada, y plasmación de una materia donde lo conciso de la prosa se ajusta a lo cautivador de la idea, el viaje de 1943 a Haití realizado por Alejo Carpentier en compañía de su esposa Lilia Esteban, el contacto con un medio en el que ritos mágicos, afirmados en la dominación de enclaves naturales, favorecían un sustancioso entramado; el desplazamiento en automóvil a través de los más abruptos caminos que conducían a las alturas de la Ciudadela La Ferriére, se convertirá en la simiente de un orbe narrativo construido a lo largo de casi treinta años, desde 1949 hasta 1978.



La explicación, con ejemplos de una minuciosa raigambre de nombres y hechos, dada por Carpentier en la introducción a su novela fundacional, conforma el eje de su ideario estético, motivo de no pocos y a veces hasta encontrados juicios sobre la legitimidad del término, acuñado y conducido por él mismo, con suficiencia de autoría bien resuelta, a la hora de los argumentos más disímiles y las confesiones más íntimas, alrededor de lo que concierne a su oficio de novelista.



"Pensaba, además, que esa presencia y vigencia de lo real maravilloso" —dice Carpentier en aquel prólogo— "no era privilegio único de Haití, sino patrimonio de la América entera, donde todavía no se ha terminado de establecer, por ejemplo, un recuento de cosmogonías. Lo real maravilloso se encuentra a cada paso en las vidas de hombres que inscribieron fechas en la historia del Continente y dejaron apellidos aún llevados: desde los buscadores de la Fuente de la Eterna Juventud, de la áurea ciudad de Manoa, hasta ciertos rebeldes de la primera hora o ciertos héroes modernos de nuestras guerras de independencia como la coronela Juana de Azurduy".



El narrador Leonardo Padura, al estudiar la obra carpenteriana en su voluminosa investigación Alejo Carpentier y la narrativa de lo real maravilloso, encuentra las líneas para un contrapunteo entre el enunciado del famoso "Prólogo" y las tesis del surrealista francés Pierre Mabile, quien no sólo era amigo de Carpentier, sino que, dato curioso, al llegar éste a Haití en 1943, Mabile, radicado allí, donde ejercía su profesión de médico cirujano, le facilitó el automóvil para el trayecto a la Ciudadela La Ferriére.



Según explica Padura, luego de una pesquisa a fondo en las relaciones Mabile-Carpentier, "mientras para el francés todavía Europa pudiera provocar y prohijar lo maravilloso tanto como el privilegiado mundo americano, Carpentier le quita toda posibilidad de asombro a la decadente civilización del Viejo Mundo, donde la cultura está en crisis, el racionalismo se ha impuesto y hasta la naturaleza ha sido dominada y reducida a escala humana, al tiempo que reafirma la franquicia de América como fuente inexplorada y activa de una realidad maravillosa".



Como bien ha dicho González Echevarría, a partir aquella novela, "Carpentier sintió ya que escribía para la historia, no sólo para el presente, que su obra era grande y debía cuidar su desarrollo". Desde ese momento, aquellas visiones de la historia y la cultura del mundo americano, mezcla de lo real y lo maravilloso, en diálogo de influencias recíprocas tan entrecruzadas y germinadoras como tan abiertas y universales, indicarán la capacidad fabuladora del gran novelista. Tal es así que a cuarenta y dos años de su muerte, la permanencia de Alejo Carpentier sigue abriendo lecturas y conquistando lectores.