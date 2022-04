De Madrid a New York: la olvidada historia de un mambí

Una grata sorpresa nos ha dado Ediciones Holguín, una editorial que bajo la dirección de la poetisa Lourdes González Herrero, se ha fugado de la falta de papel, tinta y cuanto es necesario para llevar un libro a los anaqueles de una librería.

El camino andado por Lourdes, los especialistas y empleados de la pequeña editorial con pulmones que salen de lo provincial para desbordarse en un asunto sin fronteras: la cultura universal. Ese impulso permitió que Fidel Fidalgo, una mañana cualquiera, tocara en mi puerta y me convenciera que lo poco creíble es real. "Calixto García de Madrid a New York", un libro que hasta ahora era un sueño electrónico se haga realidad de papel y letra impresa. De la autoría de Elia Sintes Gómez, mi compañera de tantos libros, investigaciones y matrimonio desde hace casi medio siglo y la mía, es nuestra entrega a la editorial y la Feria Internacional del Libro.

Un agradecimiento muy especial para cada uno de los que hicieron posible este texto. A Lourdes González, a Fidel Fidalgo Moncada por la edición, a Rooddier Mousso Bähr por el diseño, a Rebeca Pantoja Álvarez por la diagramación, a Silvia Guillén Sanfiel por la corrección, a Lizandra Bullain Viltres por la Mecacopia y a usted el lector anónimo y juez supremo, y sin compromiso le ofrecemos a continuación el índice y la introducción del libro nuestro y suyo.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.-------------------------------------------------------------------------5

ESPAÑA A TRAVÉS DE LAS REJAS-----------------------------------------------9

ISABEL Y LA FAMILIA------------------------------------------------------------------39

LA GUERRA CHIQUITA-----------------------------------------------------------------45

ESPAÑA EN CALIXTO------------------------------------------------------------------ 77

FORMACIÓN DE LOS HIJOS------------------------------------------------------- 95

LA HISTORIA EN FUNCIÓN DEL PRÓXIMO COMBATE------------------105

LA FUGA---------------------------------------------------------------------------------111

EL ÚLTIMO COMBATE-------------------------------------------------------------127

BIBLIOGRAFÍA------------------------------------------------------------------------133

INTRODUCCIÓN

Calixto García Iñiguez vivió alrededor de veinte años en España como prisionero y luego desterrado. Hurgando en archivos y bibliotecas logramos acumular una valiosa información que nos dio una visión general de ese periodo. Fue un factor determinante la donación al Centro de Información de las Guerras de Independencia que existe en el Museo Casa Natal del héroe en Holguín, por el Licenciado Raúl Rodríguez la O, de una valiosa colección de fotocopias de documentos obtenidos por él en archivos de España. Esta generosidad intelectual nos permitió conocer la actitud del estado español hacia el general mambí. Hemos incluido información sobre la estancia de su familia en el destierro en los Estados Unidos. Siempre diferenciamos entre los corrompidos gobernantes españoles, de la época y el pueblo español: sufrido y grandioso al que Ca¬lixto amó sinceramente.

En la etapa en que Calixto reside en España se producen importantes cambios: la restauración de la monarquía -1875- con el reinado de Alfonso XII, hijo de la expulsada reina Isabel II da inicio a un tiempo de estabilidad política y económica. Se puso fin a la guerra Carlista y la de Cuba. Se establece una monarquía parlamentaria de corte moderno para la época: “Portadora de una relativa estabilidad política y de un crecimiento económico sostenido, respaldada socialmente por la gran burguesía y la nobleza, íntimamente vinculadas entre si”. (1)

En el restablecimiento de la monarquía, los intereses antillanos, jugaron un papel importante Acaudaladas familias cubanas apoyaron la restauración. Hay un incremento de la población en esos años de 15.45 millones en 1857 a 18,59 en 1900. (2) Algunas ciudades alcanzan un gran crecimiento como Barcelona, Madrid y Bilbao lo que conllevó una considerable migración del campo a la ciudad.

Entre 1877 y 1883 hay un crecimiento de la economía. Aunque, en 1886, se inicia una depresión que se extiende hasta 1896 lo que coincide con el auge de la economía en Europa.

En estos años españoles del general mambí se produce un incremento de la construcción ferroviarias e importantes inversiones extranjeras. Se efectúa el gran despegue de la minería y la siderurgia en el país vasco. Hubo un desarrollo industrial en ramas como la fabricación de productos metálicos, químicos y de las construcciones navales,. Aumentó la exportación de productos agrícolas. El comercio exterior alcanzó un gran crecimiento. La industria textil, en especial, la catalana aumentó sus exportaciones. (3)

Calixto y su familia disfrutan de estos años de estabilidad y expansión económica, aunque en el aspecto político el caciquismo y la vigencia de políticas conservadoras estarán presentes en el universo hispano. Este panorama explica la relativa estabilidad económica que alcanza la familia, la posibilidad de que sus hijos estudien y algunos de ellos obtengan cierto éxito.

Hemos tratado de humanizar al héroe, sin mojigaterías, seguir sus huellas por las calles madrileñas en días de fiestas y vinos, conocer de su amor por Isabel Vélez sometido a duras pruebas, de su su¬frimiento de padre ante la pequeña Mercedes moribunda, aden¬trarnos en la vida cotidiana de la familia no exenta, como cual¬quiera otra de contradicciones, pasiones y pequeñas alegrías cotidianas. Conoceremos de la callada lucha de Isabel y Calixto para mantener celosamente la incipiente nacionali¬dad en sus hijos, varios de ellos nacidos en los Estados Uni¬dos y España. Nuestro objetivo no es hacer un estudio biográfico tradicional, sino una compilación de documentos y testimonios de los amigos y enemigos del general, que se guardan en archivos y bibliotecas. Por eso, el lector encontrará una gran cantidad de estas fuentes reproducidas textualmente mucho más objetivas que los criterios de un biógrafo. Podríamos haberlas insertado en un anexo, pero preferimos dejarla como parte de la narración no solo para sustentar nuestros criterios, sino para que el lector disponga de esa posibilidad de análisis que siempre brindan los documentos. Incluirla en un anexo era además alejarla del campo visual del potencial lector.

En fin, acompáñenos a visitar al prisionero Calixto en su celda de Pamplona o entremos en su humilde hogar madrileño, sigámoslo en su quehacer de empleado de banco o maestro de idio¬ma para, un día, inesperadamente desembarcar en una arenosa y virgen playa oriental, fusil en ristre, machete al cinto a tomar ciudades y aniquilar ejércitos, pero siempre teniendo presente que Calixto fue ante todo un hombre como usted como yo; el que queremos mostrar.

NOTAS

1--Aurea Matilde Fernández Muñiz, Breve historia de España, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2005, p.244.

2-- Ibídem, p.254.

3-- Ibídem, pp.255- 256.