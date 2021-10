Prevenir la COVID en edades pediátricas

A estas alturas creo ya todos sabemos que la COVID-19 no es una enfermedad exclusivamente respiratoria como se dijo en los primeros meses de la pandemia, sino que es sistémica porque afecta a varios órganos de nuestro organismo. Tampoco es un catarro grave como muchos dijeron, sino que puede causar la muerte e incluso seguir padeciendo sus secuelas luego de que el virus abandonara el cuerpo del paciente.

En cuanto a los niños y la covid mucho se ha hablado pues por suerte las cifras demostraron mejores evoluciones de la enfermedad respecto a los adultos. Pero esto no puede ser motivo de relajación en el cuidado de los mismos porque ellos sí enferman, pueden tener complicaciones, quedar con secuelas e incluso morir; por lo que depende de los adultos protegerlos y cuidarlos en todo momento.

¿Cuáles son los síntomas del coronavirus en la población pediátrica?

Estudios recientes apuntan a que ellos por lo general, cursan la enfermedad de forma asintomática o con síntomas muy leves. Aunque en los menores de edad como en los adultos, la COVID-19 no es una enfermedad netamente respiratoria, como ya mencionamos por lo que se cae frecuentemente en el error de pensar que si el niño no tiene tos, catarro o falta de aire no está enfermo con el virus y esta no es solo una conclusión errada , sino que puede retrasar una atención médica quizás urgente

Otro mito es que los infantes no pueden evolucionar a formas graves de la enfermedad y fallecer. Desafortunadamente esto no es cierto. El mero hecho de enfermar es ya una condición de riesgo y como tal debe manejarse.

Y es que los niños también poseen cormobilidades , pueden ser :diabéticos, cardiópatas, asmáticos, epilépticos, con lesiones oncológicas, enfermedades hematológicas o inmunodeficiencias; y al adquirir la COVID-19 el peligro es mucho mayor. Sin dudas la protección de los padres hacia estos infantes debe ser mucho mayor y mantener medidas sanitarias extremas en todo momento. Ya lo dice el dicho, es mejor precaver....

Por otro lado en pequeños saludables la enfermedad evoluciona de manera más dócil. Por qué? Aunque existen varias hipótesis la verdad absoluta aún no se tiene aunque algunos especialistas sugieren que hay otros coronavirus que se propagan en la comunidad y causan enfermedades como el resfriado común. Como los niños con frecuencia se resfrían, tal vez su sistema inmunitario esté preparado para proporcionarles alguna protección contra la COVID-19.

En cuanto a los bebés menores de 1 año parecen tener un mayor riesgo de presentar una enfermedad grave con COVID-19 que los niños mayores. Es posible que esto se deba a que su sistema inmunitario todavía es inmaduro, y a que sus vías respiratorias evidentemente son más pequeñas.

En cuanto a la relación madre e hijo se aconseja que si la madre presenta síntomas, pero se encuentra lo suficientemente bien para amamantar a su bebé, deberá llevar mascarilla en todo momento que esté cerca de él (por ejemplo, mientras lo está amamantando), lavarse las manos antes y después de tener contacto con el niño (también mientras lo está amamantando), y limpiar o desinfectar superficies que puedan estar contaminadas.

Estas medidas de precaución han de seguirse en todo momento si una persona que sabe que está infectada del COVID-19 o sospecha que podría estarlo se relaciona con otras personas, como, por ejemplo, niños.