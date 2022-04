Atención a la materna crítica una prioridad en Holguín

El sistema de salud holguinero prioriza la atención a gestantes y puérperas, una de las esencias del Programa de Atención Materno Infantil.



En los últimos años ha incrementado en Holguín la morbilidad materna crítica, debido entre otras causas a la pandemia de la Covid-19, infecciones, hemorragias, estadíos hipertensivos y hasta a patologías no dependientes del embarazo descompensadas. De ahí que ante complicaciones que puedan surgir, que pongan en peligro la salud de las madres antes, durante o después del parto se activa el servicio de salud en la maternidad del Hospital General Universitario “Vladimir Ilich Lenin” para revertir la compleja situación.



De acuerdo con el doctor Eloy Verdecia Silva, quien forma parte del equipo multidisciplinario del gigante hospitalario encargado de atención a la materna crítica, a menudo se enfrentan en medio de grandes dificultades a la atención a la materna crítica pero el país, las instituciones y el hospital reservan para estos casos los números limitados de recursos disponibles, en especial para las madres y sus hijos.



En cuanto a la causas más frecuentes que llevan a la gravedad a gestantes y puérperas, el también Jefe del servicio de Reproducción Asistida del Lenin, expresa que es la hemorragia una de las primeras causas de morbilidad materna. Sin embargo la mayor parte de las hemorragias son prevenibles. Aún cuando esta institución tiene un arduo trabajo con la paciente obstétrica y las candidatas a sangrar, continúan presentándose casos de hemorragia severa, lo cual puede llevar a que la paciente además de complicaciones pueda quedar con limitaciones desde el punto de vista biológico y reproductivo.



Además se aprecia un número creciente de mujeres que llegan al embarazo sin tener en cuenta la compensación de las enfermedades de base que padecen, lo cual conlleva a complicaciones serias.



En este sentido, el sistema de salud realiza un esfuerzo increíble por ir a la raíz de este problema, el cual no es en sí el embarazo, sino la atención preconcepcional.



La edad que aconsejan para concebir un embarazo es entre los 20 y 35 años y pese a que existen claros ejemplos de mujeres que no se encuentran en este rango de edad y lo han logrado con éxito. No obstante, es importante que quienes planean un embarazo y padecen una enfermedad crónica deben planificar el momento oportuno para ser madres, una manera efectiva de prevenir posibles complicaciones en un futuro.